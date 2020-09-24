《天能》男主角盼拍續集 揭開羅拔柏迪臣身分

《天能》上映超過一個月，全球票房累計逾2.51億美元，似乎不大理想，但片中時間線備受觀衆談論，片末羅拔柏迪臣扮演的Neil向尊大衛華盛頓說，其實他們早就在未來見過了。尊大衛表示這很適合發展續集，他也願意再次參演。其後他稱，其實不知道導演基斯杜化路蘭怎樣想，但暗示續集並非沒可能，「或者基斯杜化路蘭只拍他想拍的東西，或者他已有籌劃多年的計劃準備要製作，或者他看到了什麽得到靈感想做。我真的不知道」。

尊大衛續說：「我希望能再拍，繼續探索更多故事，因為我想我們找到一些很獨特的東西。」

片中《銀河守護隊2》女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）扮演的Kat一直十分保護兒子Max，不少網友認為Max就是Neil的童年；對此尊大衛說他也看過這說法，「我很喜歡，但我不知道是真的還是假的，你必須問基斯（導演）。如果真的有續集，他們又會詳述這點，將會很有趣，就看看有什麽會發生吧」。

不過對於《天能》是否拍續集，基斯杜化路蘭和華納電影還未有任何表示。

金像影帝之子 運動員出身

現年36歲的尊大衛華盛頓，是丹素華盛頓的長子，他童年時曾在父親的《藍魔鬼》等電影中客串。5年前結束職業美式足球員生涯後，他才開始繼承父業，投身演藝工作，拍了劇集《欖球人生》；前年演出史派克李的《臥底天王》嶄露頭角，到《天能》更廣為觀衆認識。