【開箱】《舞中初長成》被批鼓吹戀童 愈鬧愈多人睇

最近在影視串流平台Netflix上架的法國片《舞中初長成》（Cuties），巧合地亦有類似情節，黑人少女為了「呃Like」，於是有樣學樣，結果惹起軒然大波，有國會議員及YouTuber批評電影鼓吹戀童，呼籲影迷杯葛。原因是，戲中的她只有11歲。

穆斯林少女跳艷舞

《舞中初長成》是法國女導演Maimouna Doucoure的首部長片，今年1月參加辛丹斯電影節，結果在世界電影單元贏得最佳導演獎。電影講述童星Fathia Youssouf飾演一名非裔法國新移民艾米，生於穆斯林家庭，自小嚴守清規，直至上學之後，結識同齡女生，被她們「開放」生活態度感染，加上正值青春反叛期，結果一發不可收拾。

數名女生為了參加舞蹈比賽，課餘勤加練習，艾米為了爭取好友認同，結果「走火入魔」，不惜向流行女歌手MV取經，模仿她們的挑逗舞姿；另外，艾米又沉迷社交媒體，為了「呃Like」行為愈來愈大膽，最後更因此激嬲好友，終於嘗到背叛、離棄、孤獨等苦果。

網民呼籲杯葛電影

《舞中初長成》講述女孩成長的故事，這個普世議題，換上舞蹈片作包裝，但跟Netflix早前上架的《我要跳入U》不同的是，今次主角是一班未成年少女，透過她們「扮大人」的瘋狂行徑，包括偷拍男同學上廁所、當街挑逗陌生男子、模仿藝人性感舞姿，甚至把自拍下體照片上載到社交媒體等，藉此反映當今社會的不良風氣，早已蔓延至每個角落，無論任何年齡或性別，最終都是無一倖免。

電影推出後，網民嘩然，有外國YouTuber拍片公開呼籲影迷杯葛，亦有美國國會議員要求Netflix下架，原因是戲中跳舞場面，多次出現小女孩伸脷、扭臀、擺腰，甚至自摸下體等不雅鏡頭，被指有鼓吹戀童之嫌。事後Netflix撤換宣傳海報，並為事件致歉。

調查結果出人意表

不過，導演Maimouna Doucoure則有另一說法。早前她出席多倫多電影節時，曾為《舞中初長成》辯護：「我把所見所聞拍成電影，就是為了發出警號，希望世人跟我一起保護兒童。」

上周有市場調查機構Screen Engine向觀眾發出問卷，結果發現有超過一半被訪者（52%）表示，因為《舞中初長成》惹起廣泛爭議，所以他們才會收看；當中72%觀眾認為，看罷此片後，覺得所謂「爭議性」實屬誇大。由此可見，有關杯葛行動不啻是「小罵幫大忙」，愈罵反而愈多人看。