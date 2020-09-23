林母同裕美唔夾望兒翻撻舊愛 林作認戀情致母子關係差

林母與裕美無偈傾

說到其母不接受他和裕美拍拖，更說若裕美懷孕便與他斷絕母子關係？林作直言母親至今仍不接受他這段戀情，亦因為裕美令他們母子關係變差，他笑說：「要等南北韓半島危機解決了，才解決到我的問題。」他透露母親和裕美見過面，但就無偈傾。林媽媽直言不喜歡裕美，希望兒子搵個門當戶對，蘇民峰插嘴稱林作命格固執，強勢的女人才適合做他的太太，小鳥依人不可以。

林母有所領悟，並說：「我知道了，緣分這東西兜兜轉轉，就返轉頭。（回到麥明詩身邊？）我不開名，總之世事難料，但相信這一天遲早會來。」林媽媽不肯透露私下跟麥明詩是否有聯絡。問她想林作翻撻麥明詩，抑或撮合另一個女仔給他？林媽媽表示兩個方案也可，最重要與她合得來，她說：「他之前的女友，我全部都夾到。」

想將裕美冲出大海

林媽媽大爆蘇民峰稱林作今年的桃花位在廁所，她笑謂：「那要多冲廁冲走些桃花和冲走她（裕美），將她冲出大海。」她又讚林作好叻仔，靠自己賺到錢，買了輛開篷古董車，還說日內載她去兜風，林媽媽說：「他第一個兜我，不是她，將媽咪排第一位，好有孝心，所以母子關係進了一步。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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