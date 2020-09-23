佳麗如常訓練 未受「雙胞胎」風波影響 羅霖知亞姐延期盼續辦

記者：林祖傑

近日網上有消息指亞姐競選因違規及涉嫌欺詐而暫停，內地方面更鬧出「雙胞胎」事件，亞視執行董事陳偉傑昨日現身亞視出席記者會時澄清純屬笑料一則，連日來一班準亞姐如常訓練，他說：「2018年、2019年授權了一間內地製作公司營運，不過今年該公司聲稱還有授權，但授權書已經過了期。至於內地、台灣都如期進行，我們會採取進一步法律行動，現在不便透露。」他表示原定10月10日舉行的香港區決賽因受疫情影響或延期舉行，稍後會再宣布。

聘內地律師處理涉侵權

亞視亦發聲明，內容指「有關於2020亞洲小姐競選國內商標侵權一事，現已聘請國內律師處理，較早前母公司亞洲電視控股有限公司已發出澄清公告，而此事件並未有對2020亞洲小姐競選造成影響，香港賽區佳麗之培訓正如常進行，唯可能因為疫情影響下而考慮更改決賽日期，隨聲明附上亞洲電視控股有限公司於早前發出之澄清公告。另外有關亞洲電視被入稟申請清盤，相關詳情將於今天（昨日）聯交所公告」。

葉家寶撐亞視擁亞姐權

羅霖與葉家寶出席中秋節網上音樂分享會記招，二人亦有回應亞姐鬧雙胞事件，亞姐出身的羅霖表示有聽聞，原本她獲邀擔任今屆亞姐評判，已收到通知延後，她當然希望亞姐一直繼續舉辦。葉家寶則說：「亞洲電視一定擁有亞姐擁有權，因為是亞視創辦的，以我記得是全球註了冊，我相信其他機構不知用什麼手法或法律罅，像當年《包青天》也鬧雙胞，相信全球朋友眼睛是雪亮的，亞洲電視是有亞洲小姐擁有權。」