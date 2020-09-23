送譚炳文最後一程 林建明憶《蝦仔爹哋》：好掛念他

炳哥女兒譚淑瑩早上10點許與兩名喇嘛一同抵達靈堂準備，並向記者打招呼，心情輕鬆。炳哥遺孀黃玉屏和兒子譚廣銘亦相繼現身靈堂打點。李香琴女兒蕭紫筠抵靈堂即向炳哥一對仔女送上慰問。

炳哥子女捧亡父遺照

喪禮以密宗佛教儀式進行，中午12點完成大殮儀式後，譚淑瑩和譚廣銘一起捧亡父遺照，伴隨靈柩登上靈車，兩人神情肅穆，炳嫂則緊隨其後，由兩名親友攙扶。

大姐明表示最後見炳哥是一年多前的一個慈善盆菜宴，對方與女兒譚淑瑩一齊出席，當時還行得走得。大姐明稱炳哥是她很尊敬的前輩，以前經常在《歡樂今宵》合作，她說：「炳哥在趣劇《蝦仔爹哋》飾演三叔，是盧海鵬大哥，所以我們合作無間。後期知他身體不佳，我都有探望他。炳哥很好人、很正面，我好掛念他。」問有何難忘相處點滴？大姐明表示炳哥很喜歡熱鬧，記得十幾年前炳哥入院做完「通波仔」手術後，見到他們來探望很開心。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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