敖嘉年周家怡重返「娘家」獲高度重視 高鈞賢接力回巢拍TVB劇

記者：柯美

攝影：劉永銳

高鈞賢昨出席健身中心開幕活動時透露發展動向，他表示早前返港探親，陪伴已14歲的老狗，在緣分下遇上高層樂易樂，對方帶他跟曾勵珍見面，最後他決定回歸香港工作。他透露跟邵氏簽了5年長約，自己也想多拍TVB劇，會以部頭形式合作，自由度較大，又可返內地工作。高鈞賢自言36歲了，要多爭取機會，希望事業更上一層樓。他又稱以前太多緋聞影響工作，現已有感情穩定的女友，相處開心但想低調些，感情和工作分開。

演二打六角色抑鬱成病

高鈞賢離巢TVB時曾吐苦水，稱9年來由出道當第二男主角，後來只做配角甚至二打六角色，被安排演非禮阿婆角色，令他抑鬱成病。他轉戰內地不乏機會，在內地劇《包青天》中演展昭，又跟羅嘉良合作演父子，並曾獲「年度劇集潛力男藝人」獎。事隔多年他返「娘家」為《流行經典50年》任嘉賓，被問到是否有怨氣？他稱早已釋懷：「以前白紙一張，未出過去，好多事不懂處理，有對也有錯。出外工作後，好多事要自己爭取，會珍惜機會。」

敖嘉年做男一受寵若驚

敖嘉年今年初離巢TVB，被指在TVB做足22年配角。他曾為ViuTV拍攝真人騷《中佬唔易做》，當時他透露有意考的士駕駛執照，將來轉行多一個選擇。原來他選擇重返TVB，今次身價提升擔正男主角。他透露是部頭合作，將於10月開工，男主角的安排令他受寵若驚。據稱新劇是他跟首次拍電視劇的JW（王灝兒）合作，兩年前退休的金牌監製潘嘉德也被召回協助拍攝。

潘嘉德開心獲公司重召

昨日潘嘉德接受電話訪問說：「我在TVB 40多年，現在公司有用到我的地方，好開心有機會作貢獻，我怎能推掉？公司好惜我，讓我返工多活動對身體有益，工作性質有異於前，不會要我不眠不休工作。」他透露跟合作團隊也是新合作，他會分享經驗，也會從年輕人身上學習。他又稱新劇有異於傳統劇，是新形式，可以期待。

周家怡配角變女一

最近回歸TVB的藝人還有離巢8年的周家怡，她正在拍攝重頭劇《兒科醫生》，當年在TVB只是配角，離巢後在香港電視拍《導火新聞線》及ViuTV劇擔任女主角，演技受讚賞。今次返TVB擔正女一，此劇還有由加拿大返港拍劇的鍾嘉欣及3年沒拍TVB劇的鄭嘉穎。李施嬅去年約滿離開效力16年的TVB，一心向荷李活發展，但因《金宵大廈》讓她吐氣揚眉，她轉簽邵氏並再接拍《金宵大廈II》。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com