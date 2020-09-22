【開箱】《異星災劫》 機械人養育人類

烈尼史葛執導首兩集

烈尼史葛除擔任監製，還執導首兩集《異星災劫》，他稱很被劇本吸引，所以即使離開電視製作已久，還是技癢要一展身手。事實上《異》劇創作人Aaron Guzikowski編劇出身，電影《黑金速遞》和《罪迷宮》都出自其手筆。

《異星災劫》講述人類因宗教分歧而戰，地球近乎摧毁，已不再宜居，信奉Mithraic教的人類登上如挪亞方舟的太空船；被無神論者創造的人形機械人自稱為「父親」與「母親」，帶同人類胚胎抵達星球Kepler-22b養育；經歷12年，孩子逐一逝世，唯獨男孩Campion存活下來。Mithraic部分人到達Kepler-22b，被「母親」施以「音波功」殺害，獨放過其中5名孩子，並把他們帶回家跟Campion作伴。這群孩子都是在宗教薰陶下長大，遇事總會禱告，Campion在無神論「家庭」成長，「母親」親嚴禁他們祈禱，Campion卻開始逐漸質疑「母親」的決定，甚至跟5名孩子逃走。

《異星災劫》原名叫Raised by Wolves，意指由狼群養大，其實一針見血點出了主題：不同成長背景的人，會有什麽相同或迥異之處？片中的Campion就是「狼群養大」，「父親」與「母親」只是人類創造按照程式行事的機械人，前者是服務型，負責生活起居；「母親」卻如軍人，有強大殺傷力，諷刺的是，她是無神論者，在飛行期間展開雙手雙腿垂直，一如飛行中的十字架。但當Campion跟其他人類孩子生活，哪怕只是一兩天，已受到他們影響，難怪連堅決執行無神論的「母親」，也慨嘆人類的思想很複雜。

人類與機械人對決的夾心人

另一方面，此劇嘲諷人性惡劣，雖然「母親」禁止孩子禱告，但從沒傷害他們。反而在Mithraic太空船，其中一名孩子Tempest被教士性侵，並懷有身孕，她也因此最早跟「母親」建立信任關係。Mithraic中的軍官Marcus和Sue收養了Paul，他被「母親」帶走後，兩人都憂心忡忡想要派軍尋回這些孩子，領袖卻以自私的理由拒絕。

在Kepler-22b星球還出現一種異獸，唯獨「母親」能跟他們對抗；另外，如果6個胚胎成長後，當中有5個都受碳果（星球上的農作物）輻射而殞命，能活下來的Campion，相信就是「真命天子」的主角；不過作為異族（機械人）養大的孩子，如果「母親」要跟Mithraic人類決一死戰，Campion的命運會如《天龍八部》裏的喬峰般悲劇收場嗎？大概第2季將有答案。