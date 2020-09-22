《保衛奇俠》超級英雄劇首奪艾美獎最佳迷你影集 辛蒂雅24歲封后破紀錄

加拿大電視台CBC劇集《富家窮路》（Schitt's Creek）過去5季從未獲得艾美獎青睞，直至今年播畢第6季，終吐氣揚眉，連奪最佳喜劇等9個獎項，成為今屆大贏家，更刷新單一劇集囊括最佳男女主角及配角4項演技獎的紀錄。

《富家窮路》喜劇大贏家

丹烈維（Dan Levy）亦憑《富家窮路》首奪艾美獎最佳男配角，更兼奪最佳導演及劇本獎，堪稱編導演全才。故事講述本來富裕的一家四口，某天發現自己破產，被迫搬到沉悶小鎮重過新生活的故事。

改編自超級英雄漫畫的HBO劇集《保衛奇俠》，今屆獲得26項提名領先，亦不負眾望，奪最佳迷你影集之外，雷珍娜京（Regina King）及亞都馬田二世（Yahya Abdul-Mateen II）更憑此劇贏得最佳女主角和男配角。故事把美國歷史跟奇幻宇宙互相交織，形成虛實難分的詭異情節，表面上是超級英雄劇，實際卻跟反種族歧視與反警暴有關。

曾在《復仇者聯盟》扮演「變形俠醫」的馬克路法奴（Mark Ruffalo），跟《蜘蛛俠：決戰千里》女主角辛蒂雅亦揚威艾美獎，前者在HBO劇集《他是我兄弟》一人分飾雙胞胎兄弟，贏得最佳迷你影集視帝；僅24歲的辛蒂雅憑HBO《毒癮女孩》，擊敗《晨早直播室》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、《獨行殺姬》吳珊卓（Sandra Oh）及祖迪高瑪（Jody Comer）、《王冠》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）等前輩，爆冷奪得最佳戲劇女主角，也是艾美獎史上最年輕視后。

H.E.R.歌聲悼卓威博士文

在悼念環節，格林美得獎歌手H.E.R.自彈自唱Prince名曲《Nothing Compares 2 U》，藉此向過去一年逝世的影視名人致敬，當中包括《黑豹》男主角卓威博士文（Chadwick Boseman）、《風雲群英會》卻德格拉斯（Kirk Douglas）、《權力遊戲》女星戴安娜烈（Diana Rigg），以及日前逝世的美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）等。

總括而言，影視串流平台Netflix今屆獲歷來最多的160個提名，力壓對手HBO頻道107個，直至得獎名單揭曉，後者憑《傳媒家族繼承人》、《保衛奇俠》等包辦11個主要獎項，如果把早前公布的創意艾美獎名單一併計算，HBO累計獎項多達30個，冠絕其他頻道；反觀Netflix憑《黑錢勝地》僅獲兩獎，就連把創意艾美獎計算在內，亦只得21個，高下立見。