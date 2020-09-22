蔡卓妍擇日陪男友睇新片 鄭秀文避談老公許志安會否捧場

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

鄭秀文（Sammi）與蔡卓妍（阿Sa）一同受訪，Sammi稱之前已看過作品，避談有否邀請老公許志安欣賞新片，她只說：「我想我都會入戲院的，但疫情下不敢打擾別人，沒有特別請人來睇首映。」阿Sa很開心同公司藝人齊來支持，可惜老友容祖兒、鍾欣潼（阿嬌）不在香港。追問其圈外男友石恆聰有否到場？阿Sa說：「我會陪他睇，但不是這天，太多人。」

「分訊」不影響心情

提到阿Sa與男友傳「分訊」，不想趁公開活動澄清？她說：「冇（分手）就冇㗎啦，不用澄清。」問到與男友現在感情很好嗎？她笑說：「我們有分數。」阿Sa稱已非第一次傳「分訊」，經常被寫成疑似結婚、懷孕、分手，來來去去幾種劇情，自己心情未受牽動，並說：「我冇嬲，大家都好成熟，不會影響到我們的生活。」

睇阿嬌受傷相嚇到暈

阿嬌在內地撞傷頭，Sammi前晚也向阿Sa關心對方近况：「阿嬌現在情况如何？」阿Sa透露阿嬌康復進展不錯，但知道發生意外當日，非常驚嚇，她說：「因為我好早睡，翌日起牀才見到她跌傷的新聞，嚇到我個心離一離，見她在朋友群組留言報平安，貼出受傷後整個頭滿佈鮮血的照片，我睇到真的暈一暈，有朋友以為她拍戲，化了特技化妝，好彩冇傷到隻眼，照過個頭亦冇傷及腦部，她的傷口已經拆線，後生女康復情况幾好。」

傷口好似條眉咁長

阿Sa不太擔心阿嬌留疤痕，認為現在美容技術可幫手修復，並說：「之前我滑水撞爆頭，搵過整容醫生幫我，當時都鏠了30幾針，阿嬌出事後我有聯絡過醫生詢問，她的傷口好似條眉咁長，好在華哥（任達華）介紹了一個台灣醫生給她。」

Sammi稱在疫情下很多工作都延期，新唱片亦由年初押至最近推出，但不打算搞太多宣傳或舉行簽唱會，她說：「其實現在好少出實體碟，不過有歌迷要求才推出。」

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