譚廣銘盼來世再續父子緣

炳哥和太太婚後育有一仔一女，甚少曝光的兒子譚廣銘在紀念特刊中讚揚父親是出色演藝人，縱橫演藝界逾60年，無論在播音、歌手、電影及電視等範疇，都成為香港人的集體回憶。他表示父親的成就不單是香港的傳奇，同時也是譚家的典範。他稱能成為譚炳文兒子感驕傲，盼來世再續父子緣。

女兒譚淑瑩撰寫「給爸爸的一封信」：「我至親至愛的爸爸，你終於走了……此際我仍是心如刀割，傷痛之情，久久未能平復！爸，你以前太忙不能在我身邊孜孜不倦教導我，到我大了，你也不會對我滔滔不絕教誨人生，多年來我每天陪你應約……令我恍然而悟，看見你是那麼受人敬重，對待人那麼真誠坦率，又懂搞氣氛，眾人一見你便發自內心的喜悅趨前，我才明白『譚炳文』不只是『紅藝人』，更是做人處世俱佳的典範！爸，我終於知道什麼是身教了，我會努力以你為榜樣的。」

古天樂難忘炳哥的聲音

古天樂讚炳哥是難得的全能藝人，沒有多少個人能夠像炳哥一樣。他憶述未入行的時候，經常和父母在家裏附近酒樓飲早茶，幾乎每次都會見到炳哥出現，「他總是很安靜坐在一個角落，有人跟他打招呼，他就會很有禮貌地微笑回稱，或是閒聊幾句，他的聲音真是有一分獨特的魅力，比較我透過電視機所聽到的，更加清澈」。