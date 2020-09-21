「變裝王后」魯保羅（RuPaul）連續5年奪得最佳真人騷／競賽節目主持，憑《魯保羅變裝皇后秀》打破艾美獎紀錄，他在錄影致謝片段中，感謝同性戀、雙性戀及跨性別人士（LGBT）支持之餘，不忘呼籲大家踴躍投票：「是時候為你們的生命投下神聖一票。」其他得獎者包括ESPN頻道播放有關籃壇「波神」米高佐敦（Michael Jordan）的紀錄片《The Last Dance》，以及「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）主演的HBO電視電影《聖．教．慾》，分別獲頒最佳紀錄片和電視電影，後者更終止了Netflix《黑鏡》連續3年得獎的佳績。