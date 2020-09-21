任賢齊開騷憶黃鴻升泣不成聲

娛樂組

任賢齊（小齊）前晚演唱會特別選在台北國際會議中心舉行，是他22年前第一次開《齊跡演唱會》的場地，每名觀眾入場都要量體溫，掃身分證實名記錄座位，大會提供消毒洗手液，入座觀眾需戴口罩。點唱環節時，歌迷可以除口罩跟小齊對話。唱到中場，小齊下台跟歌迷互動，唱着《給你幸福》時，畫面出現一雙一對的情人，隔着口罩親吻擁抱，氣氛溫馨。

相信小鬼在天上睇騷

小齊演唱時心情甚佳，但唱到《我是一隻小小鳥》，他想起好友小鬼，傷感得泣不成聲。小齊在台上哭着說：「今年的心情真的複雜，能在這跟大家一起，很開心，可是幾天前一個很好的小師弟……我以前跟他說過，這首歌代表了我們的心聲，代表了我們，他一直很努力，可是前兩天他走了。我知道他在天上看着我，我很努力把歌唱好，不好意思，謝謝大家。」

台中飯敘成永訣

完騷後受訪的小齊表示今次演唱會真的很感觸，在這樣與別不同的一年，再重回人生第一次開騷的場地，應該開開心心，他一直叫自己不能哭，可是開唱之前，去錄唱紀念小鬼的歌，這首歌是吳宗憲作曲，很多歌手朋友一起唱，回憶就一浪浪的回來。

他說：「我從前很多MV小鬼也有參與演出，在滾石時我們不時見面，我用過《小小鳥》這首歌鼓勵他，他是一個很努力的藝人，滾石時代歌唱事業不是很順利，去了當綜藝節目主持，可是他從來沒放棄音樂，滾石30周年我們一起唱過巡演。兩個多月前，我在台中拍馬拉松宣傳片及廣告，小鬼也在台中錄節目，我們相約吃飯聊天。真的沒想到這就是我們最後一次見面，所以唱這首歌時就忍不到淚水了。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com