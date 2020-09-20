【開箱】《司法女王》《挑機法官》兩片 看平權之路

曾獲奧斯卡最佳紀錄片提名

先談紀錄片《挑機法官》（RBG），導演貝絲韋士（Betsy West）和茱莉高恩（Julie Cohen）獲悉金斯伯格死訊後在聲明中表示，即使金斯伯格沒成為最高法院大法官，單以她為美國女性平權所做的，已足夠在歷史上佔一席位。片中金斯伯格接受訪問，談及自己對憲法的擁護及如何踏上公義象徵之路，更首次披露與丈夫逾50年的浪漫愛情故事，並讓攝製隊跟拍，片中可看到她年逾八旬，仍堅持每日健身。基本上《挑機法官》是把金斯伯格的生平娓娓道來，譬如她受誰人的影響最深；她如何熱愛歌劇，並說是跟已故保守派大法官斯卡利亞（Justice Antonin Scalia）少數的共同話題；金斯伯格子女又披露母親雖然是傑出的法學家，卻是很差勁的廚師，因此金斯伯格總避免下廚。另外又觸及她如何成為潮流icon等內容。

《挑機法官》2018年在辛丹斯電影節首映，同年5月在美國公映，獲得不俗評價，更打入奧斯卡最佳紀錄片及主題曲最後五强，並捧走美國國家影評學會最佳紀錄片殊榮。

劇情集中事業前期重要案件

劇情片《司法女王》（On the Basis of Sex）則由《拉闊愛的人》美美烈達（Mimi Leder）執導，2017年宣布開拍之初，原安排《黑天鵝》妮坦莉寶雯（Natalie Portman）主演，以她猶太人身分及嬌小外形，其實跟金斯伯格很接近，但角色最終落在《霍金：愛的方程式》菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）身上，《以你的名字呼喚我》艾米漢瑪（Armie Hammer）則扮演金斯伯格丈夫馬田（Martin D. Ginsburg）。

對比紀錄片《挑機法官》縱觀金斯伯格的司法生涯和人生，《司法女王》較集中在她早年的生活、困難及如何在事業方面取得突破發展。故事講述1950年代的美國社會，仍是男士優先，露芙（Ruth）即使是哈佛大學法律系高材生，畢業後成為執業律師，卻處處遭受性別歧視，幸得丈夫馬田支持。

本身是稅務律師的馬田，讓太太留意到一宗稅務不平等的案件；Moritz是跟母親同住的單身男子，他經常因公出差，所以聘請看護照顧媽媽，並把看護的薪水從他所得稅中扣除，但依照當時法例，只有當納稅人是女性、鰥夫，或太太欠缺行動能力等，而為了照護一名以上親屬的情况下，才能把支付給看護的費用列為扣稅款額。Moritz既是男子，又從未結婚，並不符合上述任何條件；法院一審時同意稅務局駁回Moritz的扣稅申請，這案件明顯是有關性別平權，也因此引起露芙的興趣。這條稅務法例假設了照顧者必是女性，男性只有在太太無法協助的情况下，才會成為照顧者。最終露芙以法例不合時宜說服了法官。片末金斯伯格本人亦有登場，並有她過往陳辭的畫外音。

金斯伯格噩耗傳出後，《紐約時報》在Instagram上載了一張華盛頓最高法院外的照片，黑夜卻聚滿了人群，默默悼念一名瘦小的司法界巨人。回頭看此地，同樣出過女律政司長，若他朝走到人生盡頭，她又會得到香港人什麽樣的回應？