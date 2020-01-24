《I-Land》決賽16歲梁正元奪冠 BTS青瓦台演講勉勵青年

BTS昨日出席在青瓦台舉行「第一屆青年日」活動，同場有韓國總統文在寅。7名成員以平凡年輕人身分演講，鼓勵當地青年人。曾以全英語在聯合國兒童基金會演講的BTS隊長RM，昨日帶頭演說，支持在世界各地勇敢生活的韓國青年，「如果生活遇上困難，希望我們的故事能帶給你們力量」；接着J-Hope表示，他們雖然懷着創作音樂的夢想，但起初不知要走向何方，也不知何時會走下坡。

冠軍得票141萬

成員Jimin稱，BTS雖然一直努力奔跑，但過去很長時間只是原地踏步，某人曾對他們說「一起加油吧！」給予很大力量。他們大讚韓國青年總是十分厲害，只要做好自己就行了。V則透露他感到不幸時，很努力從沼澤中走出來，最重要是相信自己。Jin則鼓勵年輕人好好運用優秀的想法，為世界帶來變化及光芒。

BTS所屬事務所Big Hit娛樂與有線頻道Mnet合力製作的才藝比賽真人騷節目《I-Land》，BTS前晚亦亮相決賽，見證同門師弟組合的誕生。《I-Land》透過網上直播全球，香港觀眾亦可在音樂平台Joox同步收看。進入決賽的9名參賽者，經過最後一場表演後，爭取成為7人新男團ENHYPEN，當中6人由觀眾透過網絡投票選出，評審團則選出最後一人。

結果現年16歲的梁正元以141萬票奪得冠軍，18歲參賽者Jay獲119萬票位列第2，季軍是17歲的Jake，第4至6名分別是來自日本的Niki及李熙勝和朴成勳，加上評審選出的金善宇，7人組成全新男團ENHYPEN，預計今年出道。

宣布賽果時，身為師兄的BTS在台邊觀戰，而且看得十分肉緊，並大讚師弟們表現出色，希望有機會合作。RM還指師弟的隊名比他們BTS更動聽，笑言長達3年不敢向親友提及組合的名字。

韓國收視差 海外觀衆支持

《I-Land》前晚透過Mnet直播，收視0.8%，雖然在韓國收視欠佳，但獲海外觀眾支持，有指節目自今年6月底首播以來，全球累計超過3400萬人次觀看，前晚一集播出時，一度登上社交媒體Twitter熱搜榜。

文：蘇珮欣