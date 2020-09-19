Jessica新書講女團愛嫉妒 暗諷少女時代惹爭議

Jessica新書《Shine》講述一名美籍韓裔少女Rachel Kim，成為新一代韓流巨星背後的人生經歷，以及與頂級男星Jason Lee的愛情故事，將於本月29日在美國及加拿大發售，翌日在亞洲地區發行。

小說將拍成電影

Jessica近日頻頻在社交網站為新書《Shine》宣傳，不過未正式上巿，內容先惹來爭議。據悉新書在網上率先公開數個章節，有粉絲閱讀完後指內容充滿女生之間的陰險狡詐，女主角既成為衆矢之的又是代罪羔羊，情節讓人聯想起少女時代，有粉絲坦言閱讀後感到不快；加上新書封面疑似使用少女時代的專輯及官方熒光棒圖案，惹來少時粉絲不滿，質疑小說內容影射少時成員面和心不和。

據報Jessica的自傳式小說是以親身經歷為創作靈感，簡介稱《Shine》是一本超級寫實小說，融入Jessica長年在演藝界的經歷，包括作為韓流歌手必經的漫長練習生涯、冷酷評價、嚴格規則，以及沒完沒了的猜忌與嫉妒、秘密的輿論操作，只有女性才會遭受到的不當待遇等。

有指《Shine》新書版權已售予美國、韓國、巴西、印度等11個國家及地區，並跟美國製作公司ACE Entertainment簽訂合作協議，將小說拍成電影。《Shine》明年還將發行第2部。

事實上，少女時代早前為慶祝出道13年，潤娥、秀英、太妍、徐玄、Tiffany、孝淵、Yuri、Sunny等8名成員上月初久違地聚首一堂開派對，不少粉絲大呼感動，難怪會不滿Jessica新書內容影射偶像。

Blackpink登《ELLE》封面

提起韓國女團，積極進軍美國市場的4人女團Blackpink，近日登上國際時尚雜誌《ELLE》美國版10月號封面，並標榜為「世界最強女團」，指她們繼承了已拆伙的英國女團Spice Girls的人氣。另外，Blackpink下月初會推出全新專輯《The Album》，有關她們的紀錄片《Blackpink：Light Up the Sky》則會於下月14日在影視串流平台Netflix上架。

文：蘇珮欣