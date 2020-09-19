「袁偉豪求婚一刻好震撼」 張寶兒認同居不心急生B

袁偉豪於2017年到非洲拍攝節目《打工捱世界II》時，跟同行的張寶兒發生感情，不久兩人公開認愛，一直愛得甜蜜。張寶兒是億萬千金，父親於禮頓山擁有多個物業。數月前袁偉豪與張寶兒聯名以6568萬元購入傲瀧逾2000呎連私人花園的單位，為築愛巢做準備。

袁︰婚禮待明年決定

前晚他們終於公布婚訊，袁偉豪去年9月到加拿大商演，在一個早上於尼亞加拉大瀑布旁的草地單膝跪地向張寶兒求婚；張寶兒初時驚訝掩面傻笑，問袁偉豪是真㗎？然後答應；袁偉豪為她戴上婚戒，兩人深情擁抱又熱吻，袁偉豪對着鏡頭展示勝利歡呼，張寶兒則開心曬婚戒。

袁偉豪與張寶兒接受《明報》訪問，袁偉豪說：「沒有什麼特別籌備，只是在去年往加拿大尼亞加拉大瀑布登台，表演後的第二天進行，一切都只是出發前幾天才準備，沒有什麼特別，只是適合的時間做該做的事。公開了心情當然開心，因為大家再不用問我何時結婚，但暫未有搞婚禮的決定，留待明年再決定，謝謝。」

張︰不是雙喜臨門

張寶兒則開心表示選擇前日在網上公布，純粹因為求婚一周年想跟大家分享，並不是雙喜臨門。她稱去年男友到加拿大商演，她未去過當地，便請了數日假一齊去。有朝早袁偉豪想去瀑布旁邊的草地晨跑，她有時差睡不到，便一起去，原來男友帶了戒指求婚。

豪宅已完成裝修

張寶兒昨午於觀塘拍劇，她談到被求婚時的心情，甜笑說感覺好震撼，成個頭頂似血衝上腦，不太聽到他說什麼，畫面好模糊，跟想像中的情緒及反應不同。至於婚禮因疫情暫未有計劃，希望大家在安全及放心情况下享受件事，而她與袁偉豪都好忙。問到是否已跟袁偉豪同居？她初時有點猶豫，之後說：「都一齊生活。」袁偉豪給她的承諾是一段婚姻，以後一齊去行，建立一個家庭。她對於生BB不心急，一步步來。問到豪宅是否爸爸送給她的結婚禮物？她笑稱爸爸的事最好問對方，她透露新屋已完成裝修。

記者：陳釗、林蘊兒