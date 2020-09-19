離婚後為事業打拚 康子妮闖保險界成Top Sales

為家庭犧牲音樂夢想

康子妮是事業型女性，對於離婚一事，她與林曉峰也沒多說，但男方兩次在社交平台交代事件時，先後提到「如果能找到自己開心快樂，所有人都應該好好尋找」、「你（康子妮）已經付出所有，以後為自己理想努力向前。」似暗示兩人的理想、快樂方向不一樣。康子妮喜愛音樂，16歲考獲鋼琴演奏級，17歲已升讀多倫多大學音樂系。結婚後她做林曉峰背後的女人，照顧家庭與兩子，林曉峰也曾感謝康子妮為了家庭犧牲音樂夢想。隨着兒子漸漸成長，康子妮擔任和音及樂手，後來音樂工作愈來愈多。她是鄭伊健與容祖兒的御用和音，並且有粉絲支持。離婚消息傳出，有網民支持康子妮，稱選擇跟步伐不一致的另一半分開並不是壞事。

娛樂組