解剖結果曝光 黃鴻升死因「主動脈剝離造成血管阻塞」

娛樂組

台星黃鴻升（小鬼）突然離世，令他的親人及朋友悲痛。關於他的死因，經過昨午解剖驗屍後，檢察官初步判定為：「疑似是心血管的問題。」小鬼父親離開解剖室時，全程低頭不發一言，神情哀傷，接着前往靈堂，在旁人攙扶下緩緩步入。之後小鬼經理人Dino向傳媒透露，小鬼死因是「主動脈剝離造成血管阻塞」。問到事前有否徵兆？他說小鬼平時有健身及固定做健康檢查，完全沒問題。

出殯日子不會對外公布

至於告別式、出殯日子？Dino說尚未確定日子，但不會對外公布，希望給家屬保留空間。由於黃爸爸沒有特別的宗教信仰，目前也不打算舉辦頭七法事。小鬼新專輯已錄製一半，Dino表示接下來會陸續曝光，讓小鬼的表演繼續下去，音樂追思會則交由唱片公司滾石處理。

今設靈三天 父選帥氣遺照

昨日靈堂開始佈置，家屬挑選白色洋桔梗、繡球花和乒乓菊，代表着「真誠不變的愛」與「永恆」。小鬼的遺照是他2018年香港演唱會的宣傳照，相中他穿白衫仰望前方好帥氣，是黃爸爸親自挑選最喜歡的照片。

黃爸爸與小鬼父子情深厚，互相身上有對方的肖像紋身。黃爸爸下周60歲大壽，本來全家人打算一起慶祝，如今白頭人送黑頭人，令人心酸。

靈堂今日起開放3天，早上10時至下午6時供親友弔唁，粉絲可到1樓獻花。小鬼生前人緣佳，曾與他主持《娛樂百分百》的愷樂送上花牌，寫上：「小鬼，一直都那麼努力的你，帶着大家的愛放心的飛。」霍建華和太太林心如亦送花牌，寫上：「文星遽落 痛失良友」。

女友峮峮上載小鬼手繪畫像

小鬼與「啦啦隊女神」峮峮秘戀一年半，峮峮知道噩耗後悲慟不已，她的經理人透露峮峮相當悲傷，只要想到就會哭，也沒有食慾。峮峮在社交網上載一張手繪畫像，據悉是小鬼親手所畫，她寫下：「像嗎？」表達對小鬼的思念。她的經理人被問到峮峮會否到靈堂？經理人表示要看峮峮情况，怕她承受不住。

胞妹曬最後全家福：我好想你

小鬼胞妹黃婷婷在社交網悼念哥哥，她上載自己與兒子、小鬼及父親的合照，相中4人笑得燦爛，身為舅父的小鬼搞笑揑着外甥面珠。黃婷婷傷感寫道：「這是我們最後的合照，我好後悔自己跟你的合照怎麼這麼少！我好想你。」她撰長文說：「我知道自己現在的狀况，我不會說沒事，我不好，失去我哥，我怎麼可能會好，但為了不讓他有牽掛，我會努力好好的。」她讚小鬼是很棒的哥哥，保護她及教她很多事，現在失去他的痛已經超乎她的想像，雖然這輩子兄妹的緣分不夠長，但是夠幸福。

楊丞琳為維持發放合照致歉

小鬼初戀女友楊丞琳在社交網貼出和小鬼的合照，她先跟大家道歉，說會維持發放與小鬼的合照及有關內容一段時間，是她懷念小鬼、不想大家忘記他的方式，如反感請不要看，望理解她。許瑋甯亦發帖文指同學聚會，為小鬼預留位置，還倒了一杯可樂給他。