【開箱】《謊言的謊言》 母女相認加婆媳糾紛的狗血劇情

李宥利陷冤獄

《謊言的謊言》逢周五、六播出，跟周元及金喜善合演SBS電視台新劇《Alice》正面對撼，絕對是場苦戰。香港觀眾可以透過影視串流平台「黃Viu」收看。

新劇以一宗殺人案揭開序幕，扮演豪門新抱池恩秀的李宥利，被發現拿着兇器，在身中多刀致死的丈夫旁邊昏迷，隨即被警方拘捕，在種種不利證據下，被判謀殺罪成，入獄10年。李宥利堅稱無辜，雖然她遭家暴而對丈夫恨之入骨，但否認為此殺人，只因她懷孕了，為了即將出世的孩子才離家出走，卻被丈夫找上門，二人發生爭執。究竟真正兇手是誰？目前仍是個謎。

判監10年的李宥利，在獄中誕下女嬰，為了不讓她沾上「殺人犯的孩子」污名，決定把女兒交旎給李壹花飾演奶奶的金浩蘭。李宥利為了母女重逢，捱過10年牢獄之苦，出獄後竟發現女兒已被送往孤兒院，幸得扮演記者姜智敏的延政勳領養。李宥利為了成為女兒的「繼母」，展開一段充滿謊言的愛情。

惡毒奶奶報復

《謊言的謊言》劇情充滿「狗血」味道，扮演平凡女子的李宥利，攻讀美術出身，因為工作表現出色而迷倒上司兼富二代，繼而嫁入豪門，可惜慘遭家暴，再被冤枉謀殺親夫，而遭惡毒奶奶報復，不單阻止李宥利上訴，更收買獄警令到李宥利未能見到車禍身亡的父親最後一面。

其後奶奶把李宥利女兒帶走，下令秘書殺死嬰兒，幸得秘書良心發現，把她送到孤兒院。目前播到第4集，身世可憐的李宥利受盡屈辱，唯一安慰是她終於找到女兒，對她的印象也不壞，總算母女團聚。

編劇為了彰顯母愛偉大，刻意安排李宥利千辛萬苦尋找女兒，並把奶奶李壹花的惡毒行徑，解釋為無法接受兒子猝逝，難以釋懷所致。藉此解釋母愛既可向善，亦可變惡。

另一方面，編劇又把婆媳糾紛無限放大，李宥利與李壹花誓不兩立，觀眾認定最終邪不能勝正，可是李宥利要捱過多少苦楚，才能反敗為勝？

視后收視保證

「狗血劇」特色是苦中必有一點甜，扮演李宥利女兒姜宇宙的高娜熙，年紀輕輕演技不俗，角色亦算討好，不僅善解人意，而且精乖伶俐；善良的男主角延政勳，飾演一名寵愛女兒的好爸爸，雖然女兒不是親生，但一直視如己出，為了騰出時間照顧她，甘願從電視台新聞部的社會新聞組，調至其他組別。劇中延政勳經歷妻子出軌並離婚的傷痛後，該會可憐李宥利身世，落力為她蒐證翻案。

提到李宥利，香港觀眾可能不太熟悉，2014年憑《我係張寶利》創下35.8%收視佳績，並奪得MBC電視台演技大賞，奠定視后地位。其後主演《雙生復仇》及《爸爸好奇怪》也錄得高收視。《謊言的謊言》有視后助陣，前4集收視不錯，由首集1.17%攀升至第4集的4.28%，短短兩星期已成功翻倍，更成為Channel A史上最高收視劇集。