Taylor Swift兩年前收死亡恐嚇 狂迷判監30個月

狂迷Eric同年被捕，去年出庭承認跟蹤及恐嚇等罪名，田納西州聯邦法院前日判處30個月有期徒刑，出獄之後3年，仍需接受監視，防止他再犯案。事實上，提起Taylor，第55屆美國鄉謠音樂學院大獎（ACM）前日在田納西州舉行頒獎禮，她雖提名欠奉，仍以表演嘉賓身分亮相，首次公開演唱新歌《Betty》，此曲正是為好友碧琪麗芙莉（Blake Lively）及其老公「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）的女兒而創作。

其他演出歌手包括Carrie Underwood，先跟其餘角逐年度最佳藝人大獎的候選歌手合唱，為頒獎禮揭開序幕，再獨唱向Dolly Parton及Martina McBride等鄉謠界女前輩致敬。最後她跟Thomas Rhett平分大獎，讓她第3次「捧盃」，也是自2012年Taylor Swift之後，再次由女歌手奪此殊榮。