虛擬網上騷如嘉年華 陳健安做好壓力測試免「甩轆」

開班教健身瑜伽

On仔稱網上演唱會將移師虛擬網上世界「梅爾卡巴星球」之「本原族-中央舞台」舉行，頭6日《本原祭》會有不同節目，包括他以「族長」身分教「族人」畫畫及冥想，邀請瑜伽及健身導師在網上開班，又與The Hertz、雷同二友、雞蛋蒸肉餅等不同單位合作演出，亦會設置市場，售賣他試過用完覺得好的物品，他說：「有獨特氣味的精油，我想跳出演唱會紀念品框框，不是只有衫或一些不實用的東西賣。」

On仔強調個人騷與8月C AllStar網上演唱會不一樣，今次會在萬呎場地搭建實景，沒有限人數，會與網上平台合作，不會像上次C AllStar開騷般爆Server，他說：「經歷上次經驗，和主辦單位多了危機感，所以會更着緊，盡量做好一點壓力測試，今次開騷模式風險應該比上次低。」

願為藝術全裸演出

On仔坦言做一個收費網上演唱會，大家未必習慣，他只能抱着「盡做」兩個字，希望大家付費看完演唱會，覺得值回票價。問身為「族長」的他屆時會否回歸大自然全裸演出？他說：「重點還是在音樂上，除幾多要看藝術角度，如藝術角度和導演都覺得適合，除不是重點，靚才是重點，我不會求求其其一般地除，要有深度地除。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

場地提供：香港海洋公園萬豪酒店

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