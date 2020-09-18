黃鴻升猝逝 違相戀約定 女友吳函峮悲痛認愛：我只想要你

娛樂組

昨日黃父一身黑衣抵殯儀館，神情憔悴的他面對媒體不發一語。小鬼跟父親年紀只相差23歲，父子感情要好，前日黃父發現兒子的屍體，對他打擊極重。

小鬼曾說人生中最重要的人就是父親，他更將爸爸的頭像紋在胸口，為了提醒自己努力讓父親感到驕傲，父子情令人感動。

讚男友有交帶

小鬼入行後緋聞不多，近年被指戀上「啦啦隊女神」峮峮，二人從未認愛。前日峮峮開工時收到噩耗崩潰痛哭，火速離開電視台。深夜她在社交平台發文，上載小鬼熟睡黑白照片，承認與小鬼的情侶關係，更透露小鬼為保護戀情才這麼低調。

她留言感謝上天讓他們遇見，提到雖然兩人交往總是待在家，小鬼覺得低調是為他們好，但還是被傳媒偷影了。兩人沒有承認戀情，她說：「我好像沒辦法了，太痛了……不想再假裝了。對不起，破壞了我們的約定，謝謝你一直這麼保護我寵我，我提出的任何要求，即便莫名其妙你也都會做到，到哪裏、做什麼、有誰，也都會拍照拍影片給我。」

揭小鬼不婚原因

峮峮稱過去一年半，工作之外，無論任何時候，即使洗澡睡覺，小鬼也是秒接秒回，就為了讓她安心，但前晚她已聯絡不到他了，她說：「兩周前，你突然跟我說我們不要結婚好嗎？我說為什麼？你說『這樣如果未來我怎麼了，你就可以不用負責任，你可以是一張白紙的嫁給別人』。可是，黃鴻升，我只想要你……人生，真的太難太難了……」峮峮經理人透露她太悲傷，取消這個星期的工作。

楊丞琳難以入睡

小鬼與初戀女友楊丞琳、許瑋甯是高中同學，齊齊畢業於華岡藝校，他們與另外兩個朋友定期舉行同學聚會，但隨着小鬼離世，5人聚會將永遠變成4人聚會。楊丞琳留言︰「晚點要起牀了，此刻還睡不着，但是不睡，我就夢不到你了。」

林柏昇製MV送亡友

林柏昇（KID）透露小鬼早前曾請他幫忙製作歌曲《我不是空笑夢》MV，KID當時回覆說等小鬼睡醒後再討論，可惜這天不再來臨。KID在社交網分享以小鬼拍攝節目時的片段剪輯而成的MV，作為送給小鬼最後的禮物，小鬼在片中說了句「請看一下我現在健健康康的樣子」，令人心酸。

滾石唱片公布小鬼的喪禮安排，明日（19日）起連續3日於龍巖會館設靈堂弔唁，喪禮只開放給親友與藝人朋友，唱片公司稍後籌備追思音樂會，讓粉絲送小鬼最後一程。

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