新劇與高海寧咀嘴 馬國明唔驚湯洛雯呷醋

有指TVB另一部新劇《唐人街》因要全球同步播映，《C9特工》執二攤頂上？馬國明表示因接近台慶，公司會播大製作的劇集，但不等於他對《C9特工》沒信心，「《C9特工》勝在劇本好，是我喜歡的輕鬆小品，笑中有淚」。與女主角高Ling有否親熱戲？他興奮說：「當然有，是我申請回來的。（牀戲都有？）我們演兩公婆，當然有……牀上傾偈戲，其他就申請不到，我沒王浩信在《反黑路人甲》那麼好艷福，有得咀嘴已經好好，已令我心跳加速。」不擔心女友湯洛雯（靚湯）呷醋？馬國明稱大家都是專業演員，當然不會呷醋。高Ling也表示靚湯好大方，不會介意的。

馬國明大讚高Ling專業，拍第一集時撞到後腦，也堅持繼續演出。高Ling笑稱撞完後反而開了竅。

黎諾懿要八塊腹肌

疫情令「逆境廚神」黎諾懿肥了22磅，他表示教的都是油炸懷舊菜，直播前會先練習試吃好幾次，加上每次出外用膳，他都會吃清所有食物。他說：「老婆話我結婚影婚紗照有腹肌是最性感的。她又常將我的身材跟韓國男星比較，說較我年長的韓星身材都fit過我。」他已開始減肥，且有信心在今年內再現八塊腹肌，他說：「只要戒油鹽，加上運動就好易瘦，其實現在都有兩三塊腹肌。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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