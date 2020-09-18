一年前向張寶兒求婚 袁偉豪曬甜蜜片段報喜

袁偉豪上載自拍的求婚短片，兩人在草地準備做運動，他突然單膝下跪送上戒指，張寶兒驚訝掩面，袁偉豪求婚成功，開心對鏡頭擺勝利手勢，張寶兒曬耀眼的鑽戒。

「和我在餘生一起去看世界」

袁偉豪寫道求婚沒特別安排，只有兩人，女友以為拍照留念時，他做了人生重大決定，沒有設計的對白說：「你願意嫁給我嗎？做我的太太吧……感謝你願意和我在餘生一起去看世界。」張寶兒也在IG分享心情說：「見你跪下，差點兒自己也跪下壓腿……然後就在陽光瀑布和青草的見證下，我們悄悄地聆聽彼此的心意，簡單的、純粹的，感恩上天給予最美麗的安排。」袁偉豪當年在非洲拍攝《打工捱世界II》，他當時與岑杏賢分手只半年，張寶兒同行拍攝暗生情愫。張寶兒是億萬千金，父親於禮頓山擁有多個物業，貴氣逼人。

娛樂組

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