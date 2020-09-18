《花木蘭》低調開畫半日收10萬 票房被《麥路人》拋離

娛樂組

《花木蘭》昨日靜悄悄在香港上映，事前未見宣傳，記者昨日到時代廣場UA所見，沒有《花木蘭》的佈景板，見晚上9點半場，在兩小時前仍有大量空位。截至傍晚6時，《花木蘭》累計收103,077港元。昨日上映的電影還有郭富城與楊千嬅主演的《麥路人》，截至6時收約32萬元。《天能》截至晚上9時票房達136.4萬元，繼續成單日票房榜首。

韓國有示威者舉標語抵制

《花木蘭》同日在韓國開畫，截至下午6時，入場人次僅12,763。據韓國傳媒報道，昨午「世界市民宣言」組織代表李雪亞在首爾龍山地鐵站前舉起標語，展開抵制《花木蘭》的一人示威行動。「世界市民宣言」發言人譴責此片在韓國上映，並稱在香港有很多市民被非法拘捕，韓國人會紀念及支持他們。

《花木蘭》是非多多，去年香港的社會運動，劉亦菲於8月在微博轉發「我也支持香港警察」話題的帖文，引起網民反感，牽抵制《花木蘭》行動。

劉亦菲撐香港警察惹網民反感

今年3月，《花木蘭》美國首映舉行，其後在英國倫敦再辦首映場，有多名示威者到場，在戲院門外舉起惡搞《花木蘭》的海報抗議。隨着新冠肺炎疫情，《花木蘭》多次撤檔，於各地延期上映，至9月在影視串流平台Disney+上架。

內地上映6日 累計票房逾2億

隨着疫情稍緩，《花木蘭》於9月11日在內地上映，雖然劉亦菲獲中國外交部新聞發言人趙立堅讚揚說：「她（劉亦菲）此前發表過力撐港警的言論，我覺得她是當代的花木蘭，我要為她點讚，她是一個真正的中華兒女。」不過，內地觀眾似不賣帳，據內地最大網上購票平台「貓眼電影」數據顯示，截至9月16日累計票房逾2.01億人民幣，排名在上映逾3星期的《八佰》之下。美國影視數據分析師Jeff Bock曾表示：「這是令人失望的開畫數字，迪士尼為內地觀眾度身訂做此片，他們卻不賣帳。」

片尾鳴謝新疆政府部門受爭議

《花木蘭》上映後在海外掀起的風波還有因影片在結尾鳴謝取景地之一新疆的宣傳和公安部門。19名美國國會參眾兩院議員上周五（11日）聯署致函迪士尼總裁查佩克，稱迪士尼與涉嫌侵犯人權的新疆當局合作令人不安，要求說明合作細節。中國外交部趙立堅認為《花木蘭》感謝新疆當局為他們拍攝提供便利是正常不過的事，重申新疆事務和香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。