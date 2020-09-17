三浦春馬遺作收視高開 舊拍檔蘆名星死前留言「想見你」

《錢的盡頭是愛情的開始》故事講述三浦春馬飾演玩具廠太子爺，自小生活揮霍無度，於是被父親調派到會計部，學習理財之道；《小偷家族》女星松岡茉優扮演會計部職員，奉行「清貧生活」哲學。因緣巧合下，兩個價值觀完全相反的人，意外展開同居生活，發展出一段輕鬆有趣的愛情故事。

三浦翔平佐藤健齊看直播

新劇播出前，扮演松岡茉優初戀男友的三浦翔平，跟三浦春馬好友兼《天堂的天使》男星佐藤健一起進行網上直播，提醒粉絲記得準時收看《錢》劇；節目結束後，翔平再透過社交媒體留言：「慶太（春馬角色名字）的笑容真的很好。」

有網民亦表示，透過遺作再見春馬的可愛笑容，實在令人不捨又傷感。

巧合的是，2008年曾跟三浦春馬合演日劇《血色星期一》的蘆名星，本周一亦在東京家中自縊，終年36歲。據日本雜誌《週刊女性》引述知情人士透露，她自7月開始，已曾向友人透露尋死的打算，「我們都很擔心她，卻不懂她的煩惱。早前情况似有好轉，不再重提自殺之事，以為她想通了，直至傳來死訊，大家都難以接受」。

蘆名星並沒開設官方的社交媒體帳戶，日媒卻在她死後，發現一個疑似是她的私人Instagram帳戶，上載不少黑白照片，而在本月5日、即三浦春馬「尾七」後翌日，她曾留言：「你怎樣了？我想見你，我很想見你。」並在文末加上一個代表哭泣的表情符號，難免令人聯想到這個「你」就是三浦春馬。