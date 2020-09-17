緋聞女友吳函峮崩潰痛哭 初戀楊丞琳：非常不捨

小鬼與初戀女友楊丞琳分手後仍保持好友關係，她傷心得無法形容自己有幾痛，更因此取消昨日所有工作。她黃昏時在Instagram撰文悼念故友：「我不會假裝我很好我沒事，因為不可能好，不可能沒事。鴻升的離開，讓太多愛他的人都感到非常不捨……他的好，更是讓我覺得能夠與他相遇，是我這輩子的福氣。」小鬼緋聞女友吳函峮 （峮峮）原定於昨日拍節目《女人我最大》，當記者通知她小鬼死訊，她起初錯愕，後來因太心傷當場崩潰痛哭，隨即中斷錄影，火速離開電視台。

吳宗憲哽咽：完全不能接受

小豬、愷樂和小鬼曾合作主持《娛樂百分百》，本來感情要好。2015年有傳小豬和小鬼鬧翻，當時二人堅稱沒不和，但沒再私下聚會，小鬼後來也離開了《娛樂百分百》。對於小鬼猝逝，小豬在Instagram上載寫有「為什麼會這樣……」的黑底白字圖片。

小鬼與吳宗憲主持《綜藝玩很大》，後者受訪時忍不住哽咽，「悲痛萬分，我完全不能接受，他離開人世，都還沒有拿到一座金鐘獎……我還承諾他，至少明年可以帶着他上台。你答應我要好好接手《玩很大》的！小鬼你給我回來！」

許瑋甯與小鬼是華岡藝校同學，相識20年，交情深厚。她得知噩耗非常傷心，還爆原定今日約好一班舊同學聚會，最終卻無法成事：「明天（今天）是我們約好的同學聚會，原本你說要工作，我們會照常舉行，為你留一個位置，因為明天不用工作，你可以來參加了……」