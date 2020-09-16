韓警驗屍查自殺原因 36歲吳仁惠昏迷半天不治

據韓媒報道，前日清晨5時，警方接到吳仁惠朋友報案，於是派人到仁川市延壽區現場，當時她已昏迷且心跳停頓，經救護員搶救，一度恢復呼吸與心跳，但仍未脫離危險期。吳仁惠始終昏迷不醒，延至前晚不治，終年36歲。警方昨日回覆韓媒查詢時表示，初步估計吳仁惠自殺，因現場未見遺書，只好透過解剖屍體，找出真正死因。吳仁惠的靈堂設於仁川市仁荷大學附屬醫院，並於今日中午舉殯。

護膚短片畫面不正常跳動

出道多年的吳仁惠，跟前經理人公司Red Line娛樂合約屆滿後，半年前開設YouTube個人頻道，轉戰網絡世界，不時上載生活片段、唱歌跳舞，或者幕後花絮等，每條短片的點擊率由千餘到數萬不等，網民反應不算熱烈。

吳仁惠死前3日上載最後一條分享護膚心得的短片，截至昨日為止，點擊率急升至94萬次，而且數字仍然快速增加，估計網民除了藉此悼念她外，亦跟網上流傳片段出現異常情况有關。

這段短片名為《第48話～仁惠的晚間護膚》，片段開始數十秒，原本正在梳頭的吳仁惠，畫面突然狂跳，變成她以梳子不斷敲打自己頸部，感覺相當詭異。直至一分鐘後，畫面才回復正常。奇怪的是，她在短片的標題上，清楚列明「請跳過不正常畫面」，既然明知片段有問題，為何她仍然上載？難怪惹起網民熱烈討論。