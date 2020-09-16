陳潔靈義唱助同業 鄭丹瑞籌劃《小男人週記》音樂劇

陳潔靈表示已很久沒有唱歌，對上一次已是6月尾的佛教祈福活動，今次是義務獻唱，她說：「當接到阿旦電話，他一講個騷的性質，我就一口答應。」陳潔靈稱疫情期間，大家手停口停，尤其娛樂圈，更應守望相助，希望為同業出分力。

問到有無計過疫情期間損失多少？陳潔靈表示沒去想，原本8月在大馬舉行的音樂騷《三個女人一墟》也因疫情延期，這段時間當充電、沉澱和學習，找些新靈感，人生有很多東西值得珍惜，希望透過音樂令大家身心平和。可會與阿旦合作，效法許冠傑和郭富城舉行個人網上騷？陳潔靈表示可考慮，現時開騷模式也有很大改變，希望可透過網絡推動廣東歌。

阿旦透露4年前看過陳恩碩的音樂劇後，非常欣賞對方，更將他推薦給林子祥，為林子祥之前的音樂劇擔任導演，笑稱兩人十足「兩爺孫」。

阿旦開金口壓力大

阿旦為今次音樂會開金口，負責開場歌，他笑言很大壓力，有晚專程到陳恩碩屋企練歌。過去曾透露想辦《小男人週記》音樂劇，阿旦表示廣播劇、電視、電影、出書及舞台劇等多個範疇都做過，如果做埋音樂劇就完美，希望明年成事，但要視乎疫情，他說：「我較傾向細規模舉行，想在一個很有型的細場搞。不過我不急，度住先，一得就去。」

記者：陳釗