無厘頭文化入血 王浩信chok得喜

記者：陳釗

攝影：孫華中

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王浩信近年角色都離不開「chok」字，今次在《反黑路人甲》還展示他的喜劇細胞，飾演超級戲癡張細倫，被警方邀請潛入黑幫做臥底，角色滑稽。

喜劇難演有人談論已感恩

首次演喜劇的浩信，覺得喜劇是眾多戲種中最難的，因要很集中處理節奏，劇中他還要掌握好「張細倫」和「蔣世龍」不同的狀態，故所花的能量比其他劇多，每日只能拍8至9小時，「其實我由細到大都很喜歡喜劇，可能我心裏面比較頑皮和無厘頭，只是以前要遷就角色，無得流露出來。香港人都是看一些無厘頭喜劇長大，所以這個文化已入晒血」。

劇中向多套經典電影及劇集的橋段和對白致敬，如《喜劇之王》、《天若有情》、《流氓大亨》及《重慶森林》等，浩信稱事前有重溫劇中所出現的選段，拿揑角色神髓，「例如模仿我偶像發哥（周潤發）在《英雄本色》中講被四支槍指住個頭一幕，雖然最後剪掉了，只放在預告片，但這幕我都看了50次以上」。

劇集播出後，浩信除了獲譚詠麟讚是周星馳和黃子華的混合體外，觀眾也讚他有喜感，浩信說有人談論已很感恩，自爆與張振朗拍之前都戰戰兢兢，「拍喜劇並不容易，你覺得好笑，人哋未必覺，差錯腳便會跣低，所以收到前輩讚賞時，真的開心到彈起，但不敢當，喜劇方面我還是初哥。大家的支持對我們來說已是最大的回報」。

劇中艷福無邊不及hehe情

浩信於劇中周旋於馮盈盈、高海寧、湯怡及蔣家旻當中，還有不同程度的親熱戲，可謂艷福無邊。大家看似很正，但浩信表示因每段關係的狀態都不同，所以處理起來其實很攰。對於4名對手的評價？他說：「盈盈已很盡力做好，她之前拍綜藝節目多，要令觀眾相信她是一個角色不容易，作為新人她的表現已很叻；高海寧也很大轉變，演拜金女星很自然，之前合作《不懂撒嬌的女人》時，知她因覺得自己處理不好個角色而不開心，今次我們一起放下以往的演藝方法去演，出來效果又不錯；湯怡則首次合作，但她拍電影也一段時間，所以處理角色上無問題，她也令我們對手戲的顏值提升，我幾喜歡我們這條感情線；至於同蔣家旻有少少遺憾，如果水姐（蔣家旻角色）有口音就正了，講『細倫』會幾搞笑。」

不過相比這4條感情線，浩信似乎更享受與振朗的「hehe情」，「我們都喜歡喜劇，無厘頭指數相若，大家是好朋友互相信任，可以撞到很多火花，當度到些新嘢時會很開心，從未有過拗撬。相信觀眾已投我們『最佳情侶』一票，希望大家之後在喜劇上再有機會合作」。問到可有信心憑此角再膺「視帝」？浩信直言沒想，反而想此劇奪最佳劇集。

捱過低谷銀行僅餘雙位數

今年是浩信入行15年，由歌手出道，之後轉型當演員，並登上「視帝」寶座，外界看似很幸運，其實一路走來不易，也經歷過低谷。他自爆試過很長一段時間銀行戶口剩餘雙位數，當時打完波想去吃碗芝士麵都吃不起，還要發「老脾」不讓朋友請，「多謝C君等一班好友的鼓勵，讓我堅持下去。其實我當時設下時限給自己，20至30歲這段時間，做到就做，做不到就做回入行前的平面設計。我入行頭五六年人工都很低，唱片又式微，幸好慢慢開始拍劇，最初是《野蠻奶奶大戰戈師奶》，觀眾開始認識我。去到30歲，我便跟自己講要去盡了」。

浩信近年基本上一劇接一劇，沒停過。他坦言也遇過「樽頸位」，去年便特意去紐約上堂進修演技，為自己帶來新衝擊。在前進的路上，有讚當然也會遇到質疑的聲音，浩信表示會將這些質疑轉化為動力，「別人質疑即是代表你做得未夠好，所以要再做好一點，如果這樣便放棄即是逃避」。

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