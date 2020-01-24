【開箱】《#Alive》宅男為什麼要活着？

喪屍包圍屋苑 與芳鄰共患難

《#Alive》毋懼疫情，今年6月在韓國開畫，結果錄得190萬入場人次，成績相當理想，本月8日在影視串流平台Netflix上架，迅即登上全球35個國家及地區（包括香港）的收視排行榜冠軍，證明「喪屍」已成為跨地域的文化圖騰。

新片出自荷李活編劇Matt Naylor手筆，並由新晉韓國導演曹日亨操刀，雖然製作規模與票房收入，均遜於近期上映韓片《屍殺半島》，口碑卻有過之而無不及。《#Alive》故事講述劉亞仁飾演宅男，某日如常起牀，上網打機度日，突然發現周遭氣氛有異，於是打開窗簾一看，驚覺所在屋苑已被喪屍包圍，唯有躲在家中等待救援，直至糧水耗盡，家人悉亡，才決定自我了斷。

電影去到下半場，隨着女主角朴信惠出現，劇情終有轉機。劉亞仁自殺不遂，加上芳鄰打氣，重燃生存意志，二人決定攜手合作，在喪屍公寓中殺出重圍，這跟趙正錫與潤娥去年合演《EXIT：極限逃生》的廢青自救主題，可謂異曲同工。

如先所言，《#Alive》製作規模有限，全片最大投資，應該是劉亞仁與朴信惠的片酬。且別期望電影出現千軍萬馬喪屍出籠的震撼場面，但在小情小趣處，卻能帶來驚喜，例如劇本諷刺現代人對先進科技的過分依賴，劉亞仁為了在Wi-Fi中斷的情况下，繼續向外界求救，必須找來3.5mm有線耳機，充當天線發放信號，結果翻箱倒籠，發現家中只有藍芽無線耳筒，便是一絕。

另外，劉亞仁為了取得住在對面大廈的朴信惠送贈糧食，於是透過VR眼鏡配合無人機充當橋樑，結果它在電力迅速耗盡後自行墜毁；反而劉亞仁從鄰居取得一對無線電對講機，便一直跟朴信惠保持聯絡，相當可靠。

劇情單薄犯駁多 節奏快取勝

無可否認，喪屍題材已經開到荼蘼，部分情節難免熟口熟面，例如《#Alive》提到喪屍其中一個特質，就是死後仍然保留部分記憶，戲中消防員屍變後，依然懂得游繩上樓，幾乎噬及朴信惠，這個理論早在2016年上映、大泉洋與長澤正美合演日本片《喪屍末日戰》便曾出現。

《#Alive》雖然劇情單薄，而且犯駁甚多，勝在節奏明快，過程緊張刺激，不禁令人聯想起1980、90年代港產片的黃金歲月，「七日鮮」製作難免簡陋，然而故事生動有趣，噱頭十足，現在看來仍然叫影迷津津樂道；反觀《屍殺半島》就像千禧年後的合拍片，大堆頭大製作，可惜內容空洞乏味，彷彿過眼雲煙。