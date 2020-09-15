新片終上映 楊千嬅叫觀眾帶紙巾入場 郭富城自爆陪老婆淚灑戲院

記者：陳釗

攝影：劉永銳

郭富城（城城）表示很開心《麥路人》終於跟大家見面，一直收到很多粉絲留言說很期待，電影原於去年聖誕檔期上映，但受疫情影響延期，雖然現在疫情仍未完全消失，但最緊要做好個人衛生。他稱最能夠釋放情緒就是看電影，這部戲充滿正能量，很開心優先場全爆滿，希望口碑繼續好下去，多些觀眾入場支持。

城城透露太太昨晚亦有到場支持，他大爆對方在英國首映禮第一次看時已爆喊。如何安慰太太？城城笑說：「我哭得像她一樣。其實我看了4次，每次都被戲中人物感動。」千嬅笑稱入場要帶備紙巾，城城則說要帶手巾仔才行。

盼與萬梓良再合作

城城特別感謝萬梓良，二人相隔30年再合作，他大讚對方敬業樂業，可惜現時身處廣州無法回港宣傳，並透露萬梓良為拍這部戲停食調理身體的藥物，他說：「最開心的是他知我有份參演，故幾困難幾病都想同我合作，所以很難忘，希望萬梓哥快點康復，衷心希望將來再有機會合作。」

千嬅覺得成套戲很正能量，身為演員覺得今次演出很豐富，她說：「其實我本身都是陌路人，因同戲中所有人都是第一次合作，又是中間加入，但我感覺並不陌生，這就是團隊精神及內容的張力，又遇到好對手。」

鮑姐被孔劉朴寶劍迷倒

鮑起靜（鮑姐）早前於韓國拍攝湯唯丈夫金泰勇新戲《Wonderland》，除與湯唯飾演母女再續戲緣外，更與朴寶劍、孔劉及秀智等韓星合作。鮑姐被取笑開拓韓國市場，她坦言很開心能夠參與韓國電影，戲中她飾演一個中國人，所以會講國語，還有少少韓文同英文，導演也非常好，她說：「我去到韓國先要隔離，拍攝期間就住在湯唯屋企。」

鮑姐盛讚拍韓片感覺很正，工時舒服，片場也設有餐車，好像把廚房搬了去外景一樣，泡菜都有十幾款。談到與多名韓星合作，鮑姐笑稱雖然與孔劉和朴寶劍只得一場戲，但已被他們電暈，更成功集郵。

提到《麥路人》終於上映，鮑姐表示很期待，這是她去年所拍的電影中，最喜歡的一套，感人又正面，很能代表香港的電影，她看了兩次喊足兩次。