馬德鐘首次父子檔演戲 監製籲楊明為套劇不要揸車

記者：陳釗

攝影：劉永銳

馬德鐘表示由兒子演他年輕版覺得幾得意，兩父子會一起研究角色，將一些年輕時會做的動作講給兒子聽。他透露今次角色「懶有型」，其實鱷魚頭老襯底，又自以為是，因而爆出很多笑料，之前未演過這類角色。

馬在驤因疫情被迫留港

問馬在驤什麽吸引他處男拍劇？他老實說因疫情，回不了澳洲，至於中文方面，他笑言唔得都要得，不懂就請教爸爸。雖然父子未有機會同場，但他覺得有好有不好，好處是爸爸能即場提點，壞處是會很緊張。馬德鐘則笑言若跟兒子同一場景，時間許可的話都會留下看看，因他現時疊住拍網劇《飛虎之壯志英雄》，時間比較緊絀。問馬在驤未能返澳洲，會否很掛住女朋友？他即甜笑，說對方也不在澳洲，回了美國家鄉。

詩詠君馨喜與鮑姐合作

詩詠和君馨皆表示很開心可跟前輩鮑姐同場演戲，君馨稱之前原本有機會拍《同盟》，可跟鮑姐合作，但當時撞正《超時空男臣》，所以今次監製找她，即一口答應。詩詠則表示每次看鮑姐演戲，都被對方感動，知對方返TVB拍劇後，一直渴望合作，「今次鮑姐做我奶奶，馬神做我老公，很正。之前來來去去都是馬明（馬國明），今次可以同馬神合作」。詩詠透露劇中飾演貼地的有錢女，沒太多名牌穿，也不用出動私伙。她笑指拍完《超能使者》，將她的喜劇細胞打開，故拍《我家無難事》都得心應手。君馨則為劇集學習刺繡，角色跟她本人很急趕的性格完全相反，所以現在要學習「慢活」。

提到二人有份參演的新劇《唐人街》突然被抽起延播，詩詠和君馨相信每套劇都有它的命運，會在最好的時間推出，若可全球同步播放當然好事，因拍攝過程打得很辛苦，大家都很期待。

王心慰相信楊明案件排期需時

王心慰解釋楊明因有工作在身未能出席，之前已試造型。她表示無刪剪楊明的戲分，劇中演鮑姐第三仔，是一名時裝設計師，與黃嘉樂有一段疑似Hehe情。談到楊明案件還未有結果，可會作兩手準備？王心慰自言比較樂觀，套劇拍完都三個月後，根據她以往經驗，案件排期都需時。可擔心套劇出街時受輿論壓力？王心慰稱每件事情都有人喜歡和不喜歡，她選角純粹由演員角度出發。會否叫楊明開工時檢點？她笑言：「我直情叫他為了我和套劇，不要揸車。」至於影后鮑姐則表示從未演過喜劇的媽咪，角色可愛又搞笑。