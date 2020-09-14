【開箱】《乜都得教練》美足教練主理英超球會 教波育人笑中有淚

劇集源於宣傳片

《乜都得教練》由《政界小人物》（Spin City）標羅倫斯（Bill Lawrence）及《名瞞戇族》男星積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）監製，後者親自擔正主角Ted Lasso 。此劇共10集，每集半小時，逢周五更新，本月18日將播出第8集，已邁向尾聲。《乜》劇故事源自2013美國國家廣播公司（NBC）轉播英超賽事的宣傳短片，積遜蘇迪堅斯在片中扮演Ted Lasso，原是倒霉的美式足球教練，被派到英國管理英超球隊熱刺，他越洋到當地，文化上「水土不服」，不但誤會球賽分4節，並對威爾斯是英國一部分表示驚訝，又完全不明白何謂越位，結果笑料百出。可能受歡迎，翌年NBC再找積遜拍多輯，講述他以剛學到的英超精神準備回美國執教女子足球隊。

拍成Apple TV+劇集，《乜都得教練》中積遜蘇迪堅斯飾演Ted Lasso執教的美式足球隊，在全美大學體育協會的乙組賽事摘下冠軍，受聘到英超當AFC Richmond領隊，於是帶同拍檔兼助教Beard到當地。時差加上對英式足球一無所知，出席記者會已被圍剿，球迷和傳媒都認為一個美式足球教練教英超球隊根本是笑話。其實這正是球隊老闆Rebecca的目的，她剛離婚，痛恨經常出軌的前夫Rupert，她明白對方當球會是命根，所以決意要摧毁它，於是找來不懂足球的Ted Lasso走馬上任。

Ted確實對英式足球的知識不足，但他對執教有着與別不同的視野。隊中有初來英國還未適應生活的尼日利亞球員Sam、愛獨食的天才前鋒Jamie，還有高峰已過卻脾氣火爆的隊長Roy，Ted卻逐一因才施教或引導，甚至連在場邊收拾的雜務Nathan，他都可誘發出其教波潛能。AFC Richmond只是中游球隊，及後Jamie更回歸曼城，但足球是11人的運動，Ted教波不止在乎輸贏，還希望激發每名球員發揮最好的一面。

被陷害總化險為夷

Rebecca不時設局讓Ted墮入陷阱，譬如安排他跟Jamie女友Keeley見面，然後讓狗仔隊拍下二人疑有私情的照片；又或是叫出名尖酸刻薄的《獨立報》記者貼身訪問他，但他都一一化險為夷。Ted就是一個心地善良、光明磊落的老師，甚至後來Rebecca承認犯錯，邀請他來任教根本是要報復，Ted也只是以「離婚很痛苦，會容易出錯」，輕輕帶過。後來揭露Ted感同身受，他跟在美國的太太也婚姻觸礁，甚至收到對方寄來的離婚協議書，卻把傷痛藏起來。

真正堅強才會待人寬容，編劇通過Ted這角色人肉示範，也說明領袖人物，必須用人不疑的道理。Ted在履新首天即在辦公室門上貼有「相信」字眼，儘管貼得東歪西倒的，卻是他的信念。據悉劇情最後AFC Richmond為護級奮戰，贏還是輸？最重要《乜都得教練》還有第2季，Ted Lasso的教學仍會繼續發揮。