譚炳文設靈追思會同日舉行 契女李麗霞銘記「老竇」教誨

譚淑瑩透露父親譚炳文（炳哥）的喪禮已準備得七七八八，由於疫情關係，不想騷擾太多人，故追思會於21日同日舉行，下午5時設靈，晚上7至8時是追思會。談到今次紀念節目，她多謝電視製作人楊紹鴻策劃，以及父親生前一班藝人朋友出心支持。

節目中她不會唱歌，由一眾歌星好友獻唱，她稱要先把歌藝學好，並感觸說：「我應承過爸爸，如果將來有機會唱歌，一定會全部唱他的歌。」楊紹鴻表示與炳哥相識40多載，由TVB合作到ATV，炳哥和琴姐第一個演唱會他都有幫手，希望今次可為對方的離開盡點綿力。

琴姐獲告知炳哥病逝

黑妹表示是經契媽琴姐認識炳哥，二人上契後便一直稱呼對方為「老竇」。黑妹稱父女情有10多年，無論在舞台演出，還是做人，都從老竇身上獲益良多，她說：「老竇對後輩很好，每句說話都是教誨，最開心陪他周圍飲飲食食，因他對飲食很講究。老竇，一路好走，永遠懷念你。」

問到契媽琴姐是否已知炳哥離世的消息？黑妹說：「她應該知了，她現在在家中休養。（可有去探契媽？）現時疫情不方便。」黑妹曾患肺癌，她表示現時身體情况良好，已康復八成，因疫情在家中休息。

鍾叮噹讚炳哥善心滿載

鍾叮噹自言1968年已認識炳哥，當時她只是《歡樂金宵》一個小演員，大讚炳哥敬業樂業，除了五棲發展外，還「賭馬仔成精」，做馬評人也行，可謂六項全能。鍾叮噹又讚炳哥脾氣和品德都很好，從不講人是非，十分有善心，她說：「炳哥離開前半年曾接觸過他，因我跟他兩父女組成義工隊四出做義工，炳哥不講錢，還自貼車費，今年農曆年都有見炳哥。聽瑩瑩（譚淑瑩）講炳哥走時很安詳，無痛苦，這也是他意願，也祝福瑩瑩堅強。」

生前訪問 親述唔探琴姐原因

炳哥生前接受楊紹鴻、江美儀主持的港台節目《一起走過》訪問，他提及88歲好拍檔琴姐近年患腦退化開始認不到人，他年前探望時，琴姐認不出他，令他十分傷心。

楊紹鴻透露去年曾相約炳哥一起探望琴姐，但炳哥一口拒絕，因見到老友連自己也認不到，非常心噏。炳哥說︰「晚年過得安樂，子女搵到食，生活安樂就可以，自己都已經盡頭，還想那麼多為什麼。什麼都不要想，老人家要顧住健康，是最重要的。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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