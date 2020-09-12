《花木蘭》內地開畫奪冠

《花木蘭》由新西蘭女導演妮姬卡路（Niki Caro）操刀，除了劉亦菲外，李連杰、鞏俐、甄子丹等著名華人影星亦參與演出，演繹了花木蘭代父從軍這家喻戶曉的故事。

迪士尼財務總監：帶來很多問題

《花木蘭》上映過程一波三折，先是受新冠肺炎疫情影響，映期由3月改到7月，再決定歐美在Disney+上架。此片瞄準華人市場，又發生去年反修例風波期間，劉亦菲在官方微博轉發撐香港警察的圖文，引來杯葛《花木蘭》之聲；孰料此片在內地的評論亦欠佳，影視評論網站豆瓣有關《花木蘭》的評分只有4.7分。

《花木蘭》開畫收超過3725萬人民幣，雖是票房冠軍，但屈居亞軍的《八佰》，講述四行倉庫保衛戰，上映22日，截至昨日傍晚，單日依然收2300萬人民幣，該片開畫當天更大收1.4億，累計至今超過25億人民幣票房。觀衆喜好似乎都反映了在票房方面。

雖然《花木蘭》票房麻麻，又受到杯葛，但外交部發言人趙立堅昨日提及該片時，讚賞劉亦菲，稱她之前發表過撐港警言論，覺得她是當代的花木蘭，是真正的中華兒女。

另一方面，《花木蘭》片尾感謝多個新疆政府部門，當中包括涉營運扣押維吾爾族人「再教育營」的吐魯番市公安局，惹來抨擊聲音。迪士尼財務總監麥卡錫（Christine McCarthy）前日在一個有關媒體與娛樂產業的視訊會議，被問爭議事件是否影響《花》片收入時提到，她稱無法預測票房，但承認給他們帶來很多問題。麥卡錫表示，全片大部分在新西蘭取景，為了更準確描繪中國的獨特風景和地形，所以在內地20個不同地點拍了空鏡；她指出，在內地拍攝必須得到當局許可，在世界各地普遍都是這樣做，在謝幕時感謝國家或地方政府同意在此拍片，所以片尾列出內地及新西蘭一些地點。