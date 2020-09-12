操肌甩稚氣成功轉型 朱敏瀚唔恨攞獎 寧可劇接劇

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

在無綫默默耕耘10年，朱敏瀚（Brian）由2011年《點解阿Sir係阿Sir》扮問題學生，初為人識，到2020年《反黑路人甲》的有型打手，多年來無間斷參與各類演出，讓他開始摸索到屬於自己的路。他開心演「陸秋」獲網民讚賞，與《迷網》演的富二代才俊「Eric」，是兩種感覺，作為演員最欣慰就是任何角色都演得入型入格。

Brian承認演「陸秋」較容易，性格都是外冷內熱的人，他說：「因為接近我，都是少說話多做事的人，我是一個慢熱的人。畢業後，TVB是我第一份工，開頭幾年點都會撞板，尤其在人際關係上，有監製熟落後告訴我：『以前見你不多出聲，以為你好cool，現在會開始多用你。』」

喜獲「御用細佬」稱號

入行首5年大多數演毫不起眼的小角色，Brian在2015年被調往主持節目《都市閒情》，兩年後重回劇組，接拍《燦爛的外母》，以為可以有突破，卻又是演主角黎諾懿的「細佬」，於是他立心改變。他說：「男仔離不開是曬黑和健身，我相信吸引力法則，做得多別人會看到，機會就開始慢慢來。由2017年至今，3年來不停操練外形、演技和人際關係。有報道寫我想『擺脫』後生角色，好似有些貶義，其實我好珍惜每一個機會，因為不是人人都可以做『御用細佬』，有這個稱呼，別人才會容易記得你。」

他感激監製林志華找他演予人脫胎換骨感覺的「陸秋」，改變他以往既定形象。Brian透露兩年前拍《C9特工》首次演喜劇，最近拍攝中的《換命真相》也是喜劇，獲監製讚他幾搞笑，戲路逐漸擴闊。

歉疚未能供穩定家用

孝順仔Brian現時仍與家人同住，關係良好，每星期也會抽時間跟家人聚會。他說：「我和爸媽相處似朋友，在家就算講粗口也不會被鬧。有時半夜收工回家，媽咪會起身開門為我煮食，好感動。所以好想盡快做出好成績回報家人，最想可以請他們一齊去旅行。」

家中有兩個哥哥的Brian，沒有經濟壓力，但自17歲入行追夢至今，對於未能有穩定家用給母親，內心一直很介懷及感歉疚，他許下承諾，將來賺到第一桶金必定先回報家人。多年從未向家人借貸，Brian說：「過不到自己嗰關，從來不會問人借錢。我收入不高，但一定夠用，又不愛買奢侈品，最任性都是入行初期買車，至今都是用同一部車。」至於和女友余思霆，雙方對將來已有共識，就是先做好工作才計劃結婚。

場地提供：Cafe Crepe （尖沙嘴K11）

髮型：Leo Yiu@M Plus Salon

服裝：agnes b.

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