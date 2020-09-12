結束18年婚姻 聲稱冇仇冇恨 林曉峰刪走康子妮照片

去年阿Lo與康子妮夫妻檔拍ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》公開曬幸福，傳出婚變消息，有報道指涉第三者，是52歲的黃翊。康子妮跟黃翊兩年前曾合作MV與演唱會，但後者第一時間澄清與己無關。前晚林曉峰在社交平台留言：「我跟康子妮從2001年相識，2002年結婚，大家一直真心為這個家庭付出，正如之前我所有訪問所講，我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我。世界仍然紛亂，如果能找到自己開心快樂，所有人都應該好好尋找。無論如何，請用上豁達嘅心胸給予我們空間及時間努力工作。我仍然相信，世界是充滿溫暖和盼望，大家應該努力向前，接受未來每一個挑戰！衷心希望大家別忘初衷，祝家庭生活愉悅。」對離婚傳聞未正面回應。

康子妮社交平台近月多談工作

兩人婚變成網上熱話，加上涉第三者的傳聞，矛頭直指康子妮。阿Lo不忍前妻被攻擊，凌晨再出帖文，他上載《復仇者聯盟》魁隆的頭像，寫有「We're all bad in someone's story」字句，tag康子妮名字，留言默認離婚，他說：「我同你（康子妮）冇仇冇恨就好，何須理會他人指指點點，只有我同你明白呢個係對大家最好嘅決定。你已經付出所有，以後為自己理想努力向前，再難聽嘅說話都可能會出自人哋嘅口，只要你、我及真正愛護我哋嘅人安好，就天下太平。希望世人都有包容，唔好人損不利己。希望疫情早日退去，一切回復正常。祝福大家，一切順利。」阿Lo一再多謝康子妮的付出，相信是指結婚與生小朋友，是為了完成他的夢想，以後她要為自己的理想努力向前。有揣測康子妮要在事業上追夢，連月來她的社交平台動態佔大部分也是工作。

阿Lo被翻娶女友食言舊帳

有網民翻舊帳，指阿Lo當年有個拍拖多年的圈外女友，2000年製作玻璃工藝品時發生嚴重意外，不幸毁容，當時阿Lo承諾會娶對方。翌年他因工作跟康子妮接觸生好感，他跟圈外女友分手時說不涉第三者，而他跟康子妮於2002年結婚。有網民質疑阿Lo口不對心，說「冇仇冇恨」為何將康子妮的照片全刪走？

去年阿Lo與康子妮宣傳《愛我嗎？愛你媽！》時接受《明報》訪問，他心目中的康子妮好就得人，很會跟別人相處，自己則不識做人，在他身邊就是當「擋箭牌」，應付家庭的一切。當時問阿Lo「老婆和阿媽一齊跌落水，你會救邊個先？」他毫不猶豫說：「我一定救老婆先！那個雖然是我阿媽，但亦都有個人叫做她老公，那個老公是負責救她的。」

林曉峰家姐林珊珊與兄長林海峰對弟弟離婚一事不回應，珊珊稱待他們自己處理。林曉峰昨日在寶貝狗林滔的Instagram上載照片，留言：「一切安好」，似向關心他的人報平安。

娛樂組