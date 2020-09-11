【開箱】《青春紀錄》 朴寶劍趕在入伍前追夢

模特兒血淚史

《青春紀錄》最大賣點當然是朴寶劍，女主角亦非「花瓶」，正是金像電影《上流寄生族》扮演窮家女的朴素丹。現年29歲的她，對上一部劇集已是4年前的《灰姑娘與四騎士》。今次憑藉奧斯卡的「光環」再次拍劇，有望解除「收視毒藥」污名。男配角則是《花黨：朝鮮婚姻介紹所》的邊佑錫，模特兒出身的他，跟劇中角色由男模躋身演員一樣。

《青春紀錄》首集講述兩年前，朴寶劍飾演模特兒史彗峻入行7年，一直渴望改當演員，但苦無機會，為了生計唯有做兼職，包括私人保鑣及快餐店員。由於外表俊俏，帶挈食肆不愁生意，卻因此被誤會靠樣搵食，而忽略其演藝實力。

彗峻個性善良、恩怨分明，希望憑個人實力，實踐當演員的夢想。跟他識於微時的好友袁楷效（邊佑錫飾），同樣是模特兒，亦有意進軍戲劇界，雖然實力遜於彗峻，但因家境富裕，母親無限量支持，星路自然走得舒服。

三代家庭矛盾

反觀彗峻父親是裝修工人，認定兒子應學習一技之長，而非終日發明星夢，令彗峻感難受。與此同時，彗峻收到入伍通知書，暗自決定如果試鏡落選，便會即時服役。

彗峻某日在時裝表演活動上，偶遇朴素丹飾演化妝師助手安正河，得悉女方一直視自己為偶像，忍不住問：「你喜歡我嗎？」她因害羞而否認，訛稱偶像是楷效，二人因此結成好友。後來彗峻得悉試鏡落選，電影公司起用楷效，於是決定入伍，並叫正河替他剪「陸軍裝」。

《青春紀錄》反映韓國年輕人的生活現况，彗峻家境貧窮，單憑演技難以圓夢，心知要有人脈及金錢輔助才能成事，正如飾演楷效母親的辛愛羅，不斷花錢討好製作人，又購買社交媒體點擊率，現實得令人難受。

故事同時諷刺韓國演藝界的黑暗，其中一幕講述時裝設計師迷戀彗峻美色，宣稱可以助他上位，但彗峻堅守原則，拒絕被「包養」；另外，彗峻的前經理人看準他的善良個性，經常剋扣工資。

新劇另一重點，是彗峻家中三代之間的矛盾。彗峻祖父年輕時亦曾想過做明星，最終一事無成，老來依靠兒子供養；彗峻父親擔心兒子重蹈覆轍，極力反對他當演員，望他盡快服完兵役，然後找份安定工作，同時偏心品學兼優、任職銀行的長子；彗峻母親表面上保持中立，其實內心一直支持兒子追夢。

專攻師奶巿場

《青春紀錄》以親情、追夢為題材，放諸近期多齣奇幻或懸疑劇集中，感覺格外清新，至少觀眾不用「燒腦」，也毋須猜測誰是Big Boss，輕鬆享受煲劇樂趣。事實上，《青春紀錄》擁有朴寶劍這個「生招牌」，大可選在周五及周六的黃金時段播出，如今改在收視普遍較差的周一周二檔期，估計是想打「親情牌」，專攻「師奶」巿場。

這個策略似乎奏效，《青春紀錄》首兩集收視率分別錄得6.4%及6.8%，瞬間最高更超越10%，不單成為同時段收視冠軍，更刷新tvN頻道周一周二劇集的最佳首播成績。

劇集收視理想，當然歸功於朴寶劍，他一向是收視福將，自《回答吧！1988》爆紅後，接拍《雲畫的月光》及《男朋友》均有理想回報，而他的演技也值得信賴，新劇扮演正直善良的年輕人，表現自然有說服力。