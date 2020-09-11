好人好事26年後「解封」 郭富城曾嘗試喚醒騎師林嘉成

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曾智華透露當時郭富城一聽到即時應允，大家默契是不能將此事變宣傳，一定要秘密與低調。當晚城城深夜到瑪麗醫院深切治療部，在昏迷的林嘉成耳邊唱了一首《對你愛不完》，可惜未能喚醒林嘉成。網民被這故事感動，留言讚郭富城的善心。曾智華也回覆說：「其實世界好多善心人，只是不會大鑼大鼓」。

小美：可惜最後沒蘇醒

記者聯絡郭富城經理人小美，提到這20多年前的秘密探訪，小美仍記得，當時她也跟城城同行往醫院。她說：「有關文章的內容是事實，城城答應去探訪，希望能盡一分力幫手。記得林嘉成當時似有少少反應。好可惜他最後也沒蘇醒過來。」對於網民讚城城低調做善事，小美稱城城一向有善心，默默關心基層、小朋友與老人家，今年初疫症爆發時，他知道很多老人家沒口罩，他便買了好多口罩送給有需要的老人家，一直低調行動。5月他舉行網上演唱會，就是關注幕後與舞蹈員沒工作、沒收入，他捐錢又籌錢，出自真心，所以這個演唱會很成功。

城城為基層學童捐贈數據卡

日前「關注學童發展權利聯席」在facebook公開多謝郭富城慈善基金捐數據卡給基層學童，作網上學習的支援。小美稱城城拍《麥路人》後得到體驗，他希望有需要協助的人獲最直接的幫助。因基層家庭小朋友上網學習會是經濟負擔，所以他捐數據卡，主辦單位原本提出3個月的數據卡，了解後覺得捐一年用的更實際，最重要對學童有用。

車淑梅難忘伊健探燒傷學生

車淑梅接受《明報》電話訪問，提到當日幫忙聯絡城城往探林嘉成，她表示多年來做過很多次「中間人」，因工作有人脈的方便，遇到提出幫助的，可以做的也會盡力。1988年張國榮到聯合醫院探望患末期骨癌的19歲歌迷聲仔，也是淑梅姐在中間聯繫。當時有護士將聲仔的事告訴她，希望聯絡張國榮，溝通後便促成了事件。這件事一直保密，直至張國榮離世多年後，照片在醫院的紀念特刊中曝光。淑梅姐說：「我通常做聯絡人，藝人往探訪也是低調以免張揚。最難忘的一次是八仙嶺大火，聯絡了鄭伊健秘密到醫院給一班被燒傷的學生打氣，我也同行往醫院。我們逗留了很長時間，伊健彎着腰在病牀邊逐一跟受傷的學生傾偈，這情景好深刻。」她又稱時有人批評藝人冷漠，其實很多藝人是充滿愛心的。