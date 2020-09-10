亞洲電影大獎 《上流寄生族》10提名領先 《叔‧叔》太保再逐影帝

今年的亞洲電影大獎頒獎禮移師韓國釜山舉行，受疫情影響不設頒獎禮，現於10月14日在YouTube官方頻道公布得獎名單。16個獎項中，韓片《上流寄生族》獲10項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男女配角等，未知揚威奧斯卡的《上流寄生族》今次能否再下一城取得佳績？曾國祥執導的《少年的你》獲5項提名，港產片《叔‧叔》也競逐3獎，除了太保入圍最佳男主角，同片的袁富華、區嘉雯亦分別角逐最佳男女配角。

周冬雨憑《少年的你》爭影后

太保憑《叔‧叔》先後在香港電影評論學會、金像獎、導演會及香港電影編劇家協會四度稱帝，今次競逐最佳男主角，對手包括憑《南山的部長們》獲封百想藝術大獎影帝的李秉憲、以《陽光普照》奪金馬影帝的陳以文、憑《地久天長》奪柏林影帝的王景春，還有《初戀無限屈》窪田正孝、《爸爸的城堡》哈穆德貝哈德，各人實力旗鼓相當。

最佳女主角方面，《少年的你》周冬雨雖是金像影后人馬，但她今次的對手也各具實力，包括憑《熱帶雨》封金馬影后的楊雁雁、以《地久天長》成為柏林影后的詠梅，還有《失蹤女孩》筒井真理子、《82年生的金智英》鄭有美及《無痛斷捨離》茱蒂蒙翠莎容素欣，影后之爭亦激烈。

《叔•叔》角逐男女配角

太保得知入圍角逐最佳男主角很開心， 「可以入圍亞洲電影大獎，我的心情開心平靜而滿足，我永遠充滿正能量。我還後生，只要觀眾喜歡看我演出的電影，活到老演到老。《叔•叔》還在上映中，未睇過可以去睇，睇過喜歡的可以再看多一次。《叔•叔》去年在釜山電影節放映，當時我在家人陪同下和導演楊曜愷一起出席，度過了愉快的假期，估不到今屆亞洲電影大獎也在釜山舉行」。

入圍最佳男配角的袁富華表示：「今次入圍第14屆亞洲電影大獎最佳男配角是以《叔•叔》阿海一角，好多謝大會給予我這個機會，能夠跟亞洲其他國家電影工作者一起觀摩。因為疫情關係，今年沒頒獎禮，借這機會希望疫情快點過去，讓電影工作和日常生活盡快回復正常。在此恭祝所有有提名的電影工作者，各位都默默地為電影藝術奉獻了很多。」角逐最佳女配角的區嘉雯也很開心，稱能夠成為香港電影業的一分子是她的榮幸。

《金都》黃綺琳爭新導演

憑《金都》入圍最佳新導演的黃綺琳自言深感榮幸：「很開心可以被提名最佳新導演，今年未有機會親身前往釜山同其他亞洲地區的電影人交流，有點可惜，我會繼續努力，希望將來的作品再有機會參與。」她已憑《金都》榮獲香港電影金像獎新晉導演等多個獎項，未知能否再下一城。

記者：柯美