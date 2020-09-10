【開箱】原著與電影的距離 《儂本多情》張國榮vs.《第一爐香》彭于晏

三拍張愛玲小說

《第一爐香》已是繼《傾城之戀》和《半生緣》後，許鞍華第三度把張愛玲小說搬上大銀幕。張迷衆多，她的文字又刁鑽，要化成影像從來不是易事，連當年周潤發、黎明擔綱《傾》、《半》兩片也難討好張迷，《第一爐香》當日開拍宣布演出名單，已不乏倒彩之聲。

《第一爐香》講述二戰前，葛薇龍隨家人從上海來到香港避難，及後父母見局勢穩定，又啓程返滬，她想繼續在港學業，不欲跟隨，礙於經濟，遂投靠跟父親不睦的姑媽梁太。後者當年嫁給粵東富商梁季騰當姨太太，與家人反目。梁太雖繼承遺產，但豪宅像一個上流社會人慾橫流的平台，她願意投資在略有姿色的葛薇龍身上。後來葛薇龍邂逅花花公子喬琪喬，並成為夫婦。一如《傾城之戀》，都是說二戰前南來香港的上海小姐，所不同的是，白流蘇尋找第二春，葛薇龍則由入世未深到變成高級交際花。

其實早在1980年代，無綫已改編過《第一爐香》，拍成《儂本多情》，把中篇小說改成10集港劇，少不免加鹽添醋；原著裏葛薇龍嫁給喬琪喬後，就差不多完結了；劇集卻是莫笑儂（葛薇龍）跟詹時雨（喬琪喬）婚後，還要向唐瑛（梁太）報復，跟詹時雨之間也是互相折磨，這或許已偏離原著葛薇龍心甘命抵墮紅塵。《儂本多情》又增添了莫笑儂跟同學的一些枝節和恩怨，大概都是為了配合電視觀衆的口味。

商天娥與馬思純

劇中飾演莫笑儂的是商天娥，關菊瑛扮演唐瑛，前者雖然很快脫離女主角行列，但在《鹿鼎記》還演過大美人阿珂，大概無綫監製都認為她能勝任交際花新貴的角色。入形入格的其實是飾演詹時雨的張國榮，他演王家衛《阿飛正傳》入戲，《儂本多情》的角色大概就是一次熱身？如果《第一爐香》40年前已有幸拍成電影，張國榮可會是許鞍華的不二之選？

看看原著梁太怎說喬琪喬：「姓喬的你這小雜種，你爸爸巴結英國人弄了個爵士銜，你媽可是來歷不明的葡萄牙婊子，澳門搖攤場子上數籌碼的」。喬琪喬同母異父的妹妹吉婕卻這樣形容他，「雜種的男孩子們，再好的也是脾氣有點陰沉沉的，帶點丫頭氣」。能想像形象陽光的彭于晏演好喬琪喬嗎？張愛玲寫：「上海女人就是粉蒸肉。」滬女葛薇龍外形在書中是這樣的：「她的眼睛長而媚，雙眼皮的深痕，直掃入鬢角裏去。纖瘦的鼻子，肥圓的小嘴。也許她的面部表情稍嫌缺乏，但是，惟其因為這呆滯，更加顯出那溫柔敦厚的古中國情調。」《七月與安生》馬思純透過杜可風的攝影、和田惠美的服裝修飾下，可有足夠說服力演葛薇龍？梁洛施的混血背景，最貼近吉婕角色，但原著那是十多歲的少女，要計較的話怎也不及年近40的張鈞甯演睨兒偏離原著……改編的意義大概只是抽出當中神髓，誠如許鞍華受訪時談及《第一爐香》，她說看過的小說以張愛玲最能細膩描述1940年代的香港，而且張觀察「愛情」，也很獨到。待一窺電影全貌，或許才有定論。