首名華人女導演奪威尼斯終身成就獎 許鞍華：感謝鼓勵港人 榮耀歸香港

現年73歲的許鞍華，昨日從威尼斯影展主競賽單元評審主席兼金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）手上，接過終身成就獎座，成為繼吳宇森之後，相隔10年再有香港導演獲此榮譽。她在致謝辭時，多次強調自己是香港人的身分，「當大會公布得獎名單後，我隨即收到很多道賀的短訊，包括來自幼稚園的同學……我想把這份榮耀歸於香港，一個我生活和成長之地」。

電影拍竣正值香港發生抗爭運動

「（香港）為我提供教育機會、到倫敦修讀電影的獎學金，又給我生活體驗、工作機會，以及滿足感……當我回港後，希望能夠幫助年輕電影人，好讓他們未來亦有機會獲頒終身成就獎。」

許鞍華此行除了領獎外，同時宣傳非競賽片《第一爐香》，這是她繼《傾城之戀》及《半生緣》後，第3度改編張愛玲小說的電影。前日她跟剪接師雪美蓮（Mary Stephen）等出席新片記者會，自爆電影拍攝結束後，正值香港發生抗爭運動，她倆每日埋首工作時，都會聞到樓下傳來的催淚彈氣味，而每次放工都要避開示威地點，尋找安全路線回家。

被問反修例風波 許：不適合發表太多意見

有外國記者趁機問許鞍華對於反修例風波的看法？她說：「我不適合發表太多意見，因為此片由內地公司投資，他們已經提供最大的幫助和支持，包括拍攝上的自由度，就連審批結果亦比預期中刪剪得少。」

由於疫情關係，《第一爐香》男主角彭于晏未能親赴威尼斯宣傳，但仍透過視像會議形式，即場回答記者提問。新片是二人繼《明月幾時有》後再度合作，他大讚導演給予演員發揮空間，亦肯花時間討論角色，甚至送上參考書籍，令他獲益良多，形容二人關係像朋友亦是工作伙伴。

新片請來《末代皇帝》金像配樂大師坂本龍一作曲，許鞍華表示一直希望跟對方合作，可惜苦無機會，今次終於願望成真，效果超越理想。

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