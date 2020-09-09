【開箱】李準基呻《惡之花》難演 認向「小丑」取經

同時段收視冠軍

現年38歲的李準基，近年頻頻跟tvN合作，參演《犯罪心理》及《武法律師》等劇，最新作品是跟《犯罪心理》舊拍檔文彩元合演《惡之花》。講述李準基飾演男主角都賢秀，隱藏過去並易名白熙成，跟扮演重案組女警車志元的文彩元結婚生女。二人過着平靜而幸福的生活，直至「黑歷史」被逐一揭開。新劇自7月開播以來，收視率最高為3.86%，成為同時段劇集冠軍。香港觀眾可以透過MyTV SUPER收看。

李準基入行多年，經常飾演正氣、專業的角色，今次顛覆形象，患上人格障礙，父親是連環殺人犯，後者自殺身亡後，李準基再捲入另一宗兇殺案，他為逃避通緝，於是跟一對醫生夫婦合謀，易名白熙成，假裝成為他倆的兒子。

李準基父親所犯連環殺人案，一直被指有幕後共犯，李準基與戲中飾演胞姊的張熙軫均有可疑。他表示首次讀到《惡之花》劇本，覺得角色很難演，「因為是首次扮演內心黑暗的角色，加上是相隔兩年再次拍劇，感到很大壓力」。不過，李準基認為角色具挑戰性，展現個人全新面貌，因此決定接拍。

抽離角色無難度

李準基為了揣摩角色，做足準備工夫，「我重複看電影《小丑Joker》，另外，查維爾巴頓（Javier Bardem）在《二百萬奪命奇案》沒有明顯表情變化，對自己所做的事情絲毫沒有罪咎感，亦讓我留下深刻印象。我在演繹都賢秀時，參考了他們的演繹方法」。

李準基從沒擔心投入角色而無法抽離，「都賢秀並非只有陰暗面，拍攝結束後，雖然我會記掛角色，但很快就能抽身出來」。他坦言自己與角色的性格相差甚遠，但仍能找到一個共通點，「他在妻女面前，變得溫暖、慈祥的樣子，與我頗為相似，我也會跟家人或朋友開玩笑，屬於性格親切類型」。

《惡之花》劇情暗藏多個謎團，包括李準基父親為何自殺？連環殺人案的共犯是誰？李準基捲入兇殺案的真兇又是誰？李準基為何易名白熙成等，劇情相當「燒腦」。

目前已播出11集，剩下5集謎團逐一揭開，例如連環殺人案的共犯，正是現已變成植物人的白熙成，當年李準基駕車撞傷他，趁機取而代之。

大讚文彩元冷靜

李準基表示劇集下半部分愈來愈緊張，透露文彩元得悉丈夫真面目，決心查明真相，「他們互相追逐，愈接近真相，便愈能感受到二人感情的進展」。

談到飾演其妻的文彩元，繼《犯罪心理》後再度合作，李準基大讚對方冷靜，「我們的演繹方式正好相反，如果我是充滿熱情的話，她就是冷靜且細緻，這個強烈對比，令作品變得更豐富，產生很好的戲劇效果」。

由於疫情影響，新劇一度被迫停拍，導致本月3日無法如常播出。天氣亦是問題，李準基透露曾因大雨，連續幾日取消拍攝，祈望劇集可以順利完成。