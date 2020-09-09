回應方媛參加天王嫂訓練營 郭富城斥謠言傷害愛妻：收手啦

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

郭富城、楊千樺、張達明及導演黃慶勳合作電影《麥路人》受疫情影響押後映期，終落實本月上映。昨日眾演員與導演齊集尖沙嘴的戲院，欣賞由城城主唱、金培達作曲、小美填詞的電影主題曲《灰色星塵》MV首播。城城讚同是其經理人的小美是樂壇首席女填詞人，只花兩日便起貨，而且歌詞到位。城城說：「演這角色好辛苦，拍完我已抽離，但入到錄音室，我睇到歌詞又重投這無家者角色『阿博』的難受世界，哽咽得幾度唱不下去。這日睇MV首播，我的眼淚都在滾動，有家庭後變得好眼淺。」

「講得就講 不負責任」

提到城城太太方媛早前被爆曾參加天王嫂訓練營，因而成功當上「天王嫂」？城城直斥報道不實，他護妻道：「網絡太自由，不負責任，講得就講，情况就好似我最近拍緊部電影《斷網》一樣，散播謠言的人不負責任，作為當事人好難受。我太太是半個幕前人，對她造成傷害，我作為丈夫當然會撐她，這些不負責任的人，收手啦！」

楊千嬅稱《麥路人》在年幾前拍攝，但重溫片段恍如昨日的事，很多感觸。城城稱作為香港演員，能跟本地班底合作別具意義，故無條件接演此片，很開心憑此片獲「倫敦東亞電影節」最佳男演員，張達明亦奪得香港電影金像獎「最佳男配角」，證明大家努力沒白費。

為角色不停吸煙狂咳 以為重病

城城回想拍攝過程很難忘，為演好角色，開工不顧儀容，不停吸煙更導致狂咳，連自己都懷疑患重病，向胸肺科醫生求診，他說：「拍戲那段日子，我不自覺煙駁煙，化妝師見我咳嗽嚴重，忍不住買涼茶給我紓緩，我都以為患病，好彩照肺後，醫生話我個肺好靚。」

楊千嬅爆城城太入戲鬧笑料

千嬅大爆城城開工太入戲，鬧出不少笑料，「開工一日拍20小時，城城未埋位時自困房中沉思，我試過攞腸粉給他食，他用『阿博』把陰沉聲回應『不食喇，我個角色不可以肥』，我怕叫了『阿博』出來，於是立即出房！仲有一次去廟街拍戲，有醉漢經過，他又『阿博』上身擋住保護我，但他永遠不放低個背囊，原來背囊放了幾卷廁紙，化妝師不夠廁紙拿來用，他鬧人『做乜搞我啲嘢』！」城城解釋禁食和不放低背囊，是想體驗角色飢餓、無家感受。

受疫情限聚令影響，電影院早前停業，城城表示作為電影從業員非常難受。千嬅也稱各行各業都停頓好心噏。城城呼籲齊心抗疫，希望疫情盡快過去，大眾重過正常生活。他又說：「我最近拍群體戲，收工後去做了免費檢測，結果呈陰性，大家不用擔心。」

張達明想抱獎座拍照分享喜悅

張達明仍未領取金像男配角獎座，他表示心急想抱獎拍照給身邊人睇，分享喜悅。他說：「好開心這部戲跟萬梓良合作，他好好戲，是我學習對象。」又提議原班人馬拍喜劇，帶歡樂給大眾。

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