上月下旬，宮崎葵現身東京某攝影廠，準備拍攝廣告。當日她穿上深藍色身連裙，全程戴上口罩防疫。報道指當日天氣炎熱，但她仍穿著灰色外套，似乎刻意遮掩孕肚。

雜誌引述相關人士指，宮崎葵現正懷孕，胎兒已進入穩定期，而預產期為今年底。一向勤做運動的岡田准一，以前幾乎每日都去尊尼事務所藝人的專用健身室，但近月已不再出現，相信是為了照顧妻兒，於是改在家中操肌。

北川景子初為人母

另一方面，日劇《你家是我的事》34歲女星北川景子最近亦成為母親。她跟男歌手Daigo在2016年結婚，今年4月宣布懷孕，昨日她宣布數天前順利誕下女嬰，目前母女平安。

夫婿Daigo亦撰文大讚女兒可愛，首次做爸爸感到興奮，又指目前環境相當困難，但妻子仍很努力，令兒女健康出世，對此表示感恩。

至於北川景子何時產後復出？她表示稍後再向大家報告，不忘祝福粉絲身體健康。