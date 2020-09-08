陳木勝出殯 洪金寶撐拐杖送別 激瘦張家輝忍淚手震念故友

喪禮低調 黑布傘陣護靈柩

由於家屬低調處理喪事，靈車到達後運送靈柩進入禮堂時，現場數十名工作人員拉起黑布及以傘陣遮擋鏡頭，讓隨車到達的陳木勝遺孀、女兒及拿着遺照的兒子先進場，再將靈柩運進禮堂開始儀式。

辭靈禮完結後，工作人員先將陳木勝靈柩運上靈車，遺孀及子女隨行，靈柩移送到歌連臣角火葬場火化。與陳木勝相識於亞視的張家輝受訪時淚盈滿眶，被問到近年未有機會和陳木勝合作可感遺憾？張家輝一度說不出話，為忍着淚水連手也顫抖，只能點頭示意，平復心情後說：「想好好懷念Benny（陳木勝）的方法，就是看他的遺作《怒火》。」他表示在亞視認識陳木勝，對方當時擔任監製，給他的感覺是乾淨、健康和有禮，穿著的白波鞋經常都保持得好乾淨，「多謝陳木勝導演多年來為港產片拍了很多好作品，他年紀尚輕便離開了，正因為他這麼年輕，我特別難過，就好似香港老品牌突然不做，有些感情是無可取代的」。

郭富城別了伯樂：好唔捨得

郭富城透露陳木勝生前希望與他合作拍一部音樂劇電影，但未落實，他說：「跟他合作過的人，都是他的好朋友，一定都好難過和傷心，他還是我在電影上的伯樂，真的好唔捨得！」問有什麼說話想跟天上的陳木勝講？他說：「他永遠活在我們心目中，安息！」

洪金寶讚正人君子：心痛可惜

洪金寶對陳木勝離世感惋惜，「想也想不到，我完全不知他有病，他離世10日前，我還以短訊約他飲茶，10日後就收到消息」。他大讚陳木勝是正人君子、好好先生，他說：「無得頂！好心痛亦都好可惜。」

林超賢表示雖然只幫過陳木勝第一部電影做助理製片，不過對方執導的電影作品都是他喜歡類型，自己拍戲有時亦會參考，見面也會向對方請教。楊受成離開時雙手合十。問到鍾欣潼（阿嬌）在廈門受傷一事，他即急步上車，未有回答。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳