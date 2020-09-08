阿嬌額頭撞雲石重傷送院 縫數十針恐破相

娛樂組

39歲鍾欣潼（阿嬌）回復單身後，專心投入工作，正在廈門趕拍新戲。昨日突然傳來她在酒店房發生意外，頭部嚴重受傷，需即時送醫的消息，情况令人擔憂。原來阿嬌凌晨2時許起牀到洗手間時，突然感覺一陣暈眩繼而倒下，頭部撞向雲石邊，撞到右邊近眉骨處。受傷後阿嬌立即致電同事求助，同事到達阿嬌房間後，立即將她送院，並通知身在北京的經理人霍汶希（Mani）及好姊妹容祖兒，兩人亦即時從北京趕乘坐飛機到廈門了解情况。

傷口長6cm 即時做縫合手術

阿嬌到達醫院後接受了腦掃描及其他頭部檢查，但因傷口長達6cm，需要即時做縫合手術，由內層肌肉到表皮總共縫了數十針。由於當時情况緊急，意外發生後立即送到就近的醫院，為了進一步得到專業治療，經商議後，Mani決定將阿嬌轉到專科醫院，容祖兒則全程陪伴在側。

英皇承諾保住阿嬌靚樣

從相片中見阿嬌戴了口罩，傷處用紗布包紮，雖然眼神露出疲態，但精神狀况還可。問到阿嬌可擔心破相？英皇回覆：「大家放心，Mani及公司會找最好的醫生，把阿嬌的傷勢醫好，亦會保住她的靚樣。」

容祖兒讚堅強 阿Sa被嚇死

阿嬌這次嚴重受傷，令身邊不少好友擔心。第一時間飛往廈門陪伴阿嬌的容祖兒，稱讚阿嬌十分堅強，還反過來安慰驚魂未定的她。好拍檔兼好姊妹蔡卓妍（阿Sa）表示被阿嬌嚇死，「真的嚇死我！今（昨）朝起身睇到短訊，和她傳給我的那些相，真的嚇死，即刻聯絡醫生，希望可以幫到手。容祖兒和Mani都保持向我update她的狀况，同她視像通過電話，見到她的情况都穩定了，這都放心少少！她很堅強，一直叫我們不用擔心，她現在需要休息，希望她快點好番。」

關智斌聽到消息後同樣被嚇一跳，亦很擔心，知道阿嬌做完檢查後情况穩定才放心，希望對方早日康復。

Mani反對繼續開工

Mani透露阿嬌目前狀態平穩，感謝大家的關心，讚阿嬌是一個很堅強的人。

另有稱阿嬌受傷後一度還堅持要繼續前往劇組開工，因昨日的拍攝時間是清晨6時，也是最後一天的拍攝，不想耽誤劇組的時間，但因傷勢不輕需留院觀察，經理人Mani不允許她即時繼續開工。