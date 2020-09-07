Rihanna滿臉傷 發言人：電動滑板車意外

美國傳媒上周五（4日）晚上在加州聖莫尼卡碰到Rihanna到餐廳Giorgio Baldi取外賣，並拍下照片，可看到她的眼睛瘀黑，額頭和臉頰的傷勢亦明顯，看來就跟2009年格林美音樂頒獎禮舉行前夕，她遭當時男友、Hip Hop歌手Chris Brown在車內爭執後被打的情况相若。當年事件轟動樂壇，Rihanna需要留醫，Chris Brown自首及後被控傷人，最後接受認罪協議，被判緩刑5年及與Rihanna保持50碼距離。此事也引發圈中人關注家暴問題。

不過，Rihanna的發言人其後向傳媒澄清，Rihanna約一星期前玩電動滑板車出意外，翻車倒地，傷及臉部和額頭。其實《全英一叮》金牌監製Simon Cowell上月亦發生類似意外，駕駛電動單車期間摔倒傷及背部，要入院接受手術。

Rihanna自今年1月與中東富商Hassan Jameel分手後，跟饒舌歌手A$AP Rocky傳出緋聞；工作方面，她除了忙於宣傳旗下的新護膚產品外，又專注製作第9張錄音室大碟，並會於明年夏天推出關於她生平的紀錄片，並在影視串流平台亞馬遜上架。