《反黑路人甲》監製爆結局出人意表 讚王浩信搏命 撐張振朗爭視后

記者：唐嘉晞

攝影：孫華中

《反黑路人甲》講述一宗謀殺案，令江湖醞釀大風暴，戲癡張細倫（王浩信飾）因緣際會被警花顧欣頤（馮盈盈飾）委以重任，要他冒充社團四聯幫坐館遺孤。在資深臥底高彬（張振朗飾）協助下，細倫當上坐館，金牌打手陸秋（朱敏瀚飾）拚死保護，化解多個危機，卻不知道社團背後，早有驚天大陰謀在等着他們。劇中王浩信與張振朗待遇截然不同，前者跟馮盈盈、高海寧與湯怡有錯綜複雜感情線；振朗演臥底，雖然跟大小姐（賴慰玲飾）有被迫上牀戲分，但稱上不艷福，受冤屈捱打的戲比較多，不但裸跑，更要反串女裝、扮hehe。

監製林志華笑言並非跟張振朗有仇口，「這是戲劇效果，開場裸跑是製造他跟浩信的相遇，雖然搞笑，但以合情理為原則」。振朗玩制服誘惑穿女裝，令人印象深刻，林志華稱這場戲讓演員自由發揮，他玩得好開心沒有投訴，但經刪剪播出只佔很少。有觀眾看製作花絮的爆笑片段大嘆可惜，為何嘥料剪走？林志華解釋，《反黑路人甲》可以輕鬆、得意、搞笑，但不是胡鬧，要適可而止。這正是拍搞笑戲的難處，甚至比懸疑、傷心、愛情戲更難拍，因為不容易預測觀眾會否笑。他說：「我唔要胡鬧、硬滑稽，並非搞gag，笑完就算，要有劇情但又令觀眾會心微笑。拍攝時會不斷問自己係咪真係咁好笑？帶給觀眾快樂同時是給自己增加痛苦。」

林志華睇中張振朗有令觀眾笑的特質，不粗鄙或核突，這是非一般的魅力，委以重任要他加以發揮。感情線方面他跟賴慰玲有化學作用，社團大家姐跟臥底警察的交流好甜蜜。他笑言考慮提名張振朗角逐最佳女主角，後來認真說：「我希望振朗有獎攞，如最受歡迎角色獎。」

王浩信「張細倫」同是戲癡

王浩信跟林志華合作無間，《EU超時任務》中演「渠頭」，令人刮目相看。《反黑路人甲》中王浩信向多部經典電影、劇集致敬的戲中戲玩到盡，林志華說有型、智慧或沉重的角色，也難不倒浩信，現實中的他跟劇中角色張細倫同樣是戲癡。他說：「我記得拍《換樂無窮》（2012年）時找王浩信casting，他邀請我去看他跟唐寧演的舞台劇，我已看到他演戲的節奏感。佢鍾意做戲鍾意到死，好努力並且對自己要求好高。他的演出達99分了，但想要100分，我同佢講要增加這1分，可能付出多一倍力也不一定達到，但他就是要搏命做到100分。」劇中王浩信的感情有多角發展，最後情歸何處？林志華說：「張細倫對每個人也是真心的，出發點並非要識女仔，中間有感情變化，最後是否好結果就要觀眾追看了！」

朱敏瀚以行動證明決心

馮盈盈首次擔正女主角，造型與表現也被議論，有說其劉海髮型極不討好。林志華說：「我眼中馮盈盈不是港姐，她是演員，這個角色不需要靚女，是有公主病、有點傻氣兼自以為與眾不同。若要給她評分，她由最初的7.5分升到8分，在穩步上揚，大家會更喜歡她。」

此劇也玩轉了乖乖女蔣家旻，將《愛•回家》「馬子妮」變了性感「水姐」；「御用細佬」朱敏瀚變了金牌打手陸秋，林志華更點名讚朱敏瀚，「公司很多演員有潛質但未被發掘，朱敏瀚知道有機會演陸秋這個角色，他以行動證明決心，用了半年時間操練，演好這個打手角色」。他又說：「許家傑演奸角司徒Sir，我提醒他小心在街會被打，他很樂觀，認為有『送水輝』加持，觀眾不會討厭他。」

「舅父」李成昌有機會是兇手

《反黑路人甲》還有兩星期便結局篇，蔣氏三父子遇害仍是懸案，究竟誰是兇手？徐榮演的「喪鐘」與姜大衛演的「晨爺」似乎太着迹了，林志華說：「未到結局我梗唔會爆誰是final boss，個個都有殺人動機，但最後是誰付諸行動殺蔣氏三父子呢？除了『喪鐘』、『晨爺』，有機會係『舅父』李成昌喎！我可以透露結局是合情合理，但又出人意表的，看到最後便知道答案。」